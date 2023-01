Kansanedustaja velan kasvusta: Hallitus on täysin epäonnistunut

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkosen mukaan julkisen talouden pysyvä epätasapaino ja valtion kasvavat korkomenot ovat yksi suurimmista haasteista hyvinvointiyhteiskunnalle. Hän arvioi, että korkomenot kasvavat neljään miljardiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Se on valtava haaste meidän julkiselle taloudelle. Ensinnäkin korkomenot ovat pois kaikista muista tärkeistä menoista. Jos ajatellaan jo tämän vuoden 2,5 miljardia, niin se on suunnilleen koko sisäministeriön hallinnonala, Valkonen sanoo Verkkouutisten Puheenaihe-haastattelussa.

Ville Valkosen mukaan julkisen velan kasvu tulee myöhemmin vastaan veronkorotuksina ja leikkauksina. Tämän lisäksi valtion velkaantuminen aiheuttaa epävarmuutta koko kansantalouden kehitykseen.

– Julkinen velka ei ole ainoastaan valtion ongelma vaan se välittyy myös yksityisen sektorin kuluttajien ja yritysten korkokustannuksiin, koska valtion korkoluokitus on tietynlainen mittari, jota käytetään koko kansantalouden korkotason määrittelyssä.

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jättivät tiistaina välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta. Valkosen mukaan hallitus on “täysin epäonnistunut talouspolitiikassa” sekä uudistusten että ennen kaikkea julkisten menojen puolella.

– Korona ja turvallisuustilanteen heikkeneminen Euroopassa ovat toki sellaisia menoja, joita kokoomus on tukenut, mutta siellä on paljon muutakin. Yli kymmenellä miljardilla on otettu velkaa muihin asioihin.

– [Pääministeri] Antti Rinteen hallitusohjelmassa, siis jo ennen koronaa, lisättiin valtion menoja täysin vailla huolta huomisesta ja täysin vailla mitään vastuuta.

Ville Valkosen mukaan tämä on ollut ensimmäinen hallitus, joka on rikkonut menokehyksen.

– Nykyinen hallitus on tuupannut kaikki ongelmat ja vaikeat kysymykset seuraavalle hallitukselle, Valkonen toteaa.

