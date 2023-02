Kansanedustaja varoittaa: Toinen kylmä sota on täällä

Kokoomuksen kansanedustajan Ville Valkosen mukaan Kiina asettuu entistä avoimemmin Venäjän tueksi.

– Toinen kylmä sota on täällä – kutsuttiin sitä millä kiertoilmaisulla tahansa. Kiina asettuu nyt entistä avoimemmin myös Venäjän tueksi. Mittelö vapaan maailman ja alistushallintojen välillä on aikamme suuri kuva, Valkonen toteaa Twitterissä.

Kansanedustajan mukaan Kiina on yhdessä maan liittolaisten kanssa päättänyt murtaa toisen maailmansodan jälkeen rakennetun kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon perustuvan järjestelmän.

– Toivottavasti lännessä on ymmärretty tuleva ja strateginen valmistautuminen on täydessä vauhdissa. Esimerkiksi joka ainoan suomalaisen yrityksen tulisi pikaisesti siirtää toimitusketjun osat ulos Kiinasta – tai ainakin hankkia vaihtoehtoinen ketju. Poliittinen riski on valtava.

– Toivottavasti myös länsimedia käyttää riittävästi resursseja Kiinan (ja muiden autoritaaristen hallintojen) toimien seurantaan ja niistä raportointiin sekä hybridivaikuttamisen paljastamiseen. Yleinen mielipide lännessä on keskeisimpiä vapauden pilareita. Se ei saa horjua.