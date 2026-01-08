Kansanedustaja varoittaa Grönlannin tilanteesta: Seuraukset voivat olla peruuttamattomia

Vahvimman saneluvaltaan ei voi rajoituksia alistua, kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen huomauttaa. Hän viittaa viimeaikaisiin uutisiin, joiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaisi liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltoihin.

– Grönlanti ja Tanska päättävät jatkossakin omista asioistaan. Sitä oikeutta meidän täytyy varauksetta tukea, Väyrynen kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Blogikirjoituksessaan Väyrynen toteaa, että suuret [valtiot] ovat päässeet niin suuriksi, että perusteltuakin arvostelua suitsii pelko heidän suututtamisestaan.

– Reaalimaailmassa siinä saattaa olla viisauden siemen, mutta kääntöpuolena lienee yhä syvenevä itseään ruokkiva kierre. Tuon kierteen yhtenä lopputuotteena näemme tilanteen, jossa USA ilmoittaa tarvitsevansa ja myös ottavansa/ostavansa itsenäisen Nato-liittolaisensa alueita itselleen. Ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan tämä olisi tapahtumassa vailla asianosaisten hyväksyntää. Perusteeksi tuntuvat riittävän epämääräinen tarve sekä kansallinen turvallisuus. Toimien kohteet, Grönlanti ja Tanska, pyritään keskusteluissa jättämään jonkinlaiseen kyytiläisen asemaan, Väyrynen kommentoi Grönlannin tilannetta.

Hänen mukaansa on vaikea hyväksy sellaista maailmaa, jossa vahvin vie ja kiltteys on heikkoutta. Samalla suurimmat valtiot voisivat poiketa yhdessä sovituista säännöistä vahvimman mandaatilla.

– Sääntöpohjaisuus ja edes pääpiirteittäin jaetut arvot luovat meille pohjaa toimia maailmalla yhdessä ja luottaa liittolaisiimme sekä solmittuihin sopimuksiin. Näin myös hieman pienemmillä on mahdollisuus pärjätä, kuten Tanskan pääministeri Mette Frederiksen maanantaina totesi.

Väyrynen painottaa, että on päivänselvää, että Grönlannin ja Tanskan asioista päätetään Grönlannissa ja Tanskassa.

– Tästä Pohjoismailla on selkeä yksimielisyys, kuten ulkoministerimme jo omassa julkilausumassaan ilmaisivatkin. Muussa tapauksessa edessämme voi olla tapahtumaketju, jonka seuraukset paljastuvat peruuttamattomiksi. Etupiireihin perustuva maailmanjärjestys ei ole Pohjoismaiden etu.

Trump on perustellut Grönlanti-puheitaan muun muassa sillä, että se on strategisesti merkityksellinen alue. Väyrynen toteaa, että Grönlannin, ja arktisen alueen laajemminkin, strategista merkitystä ei kiistä kukaan.

–Sillä on suuri rooli pohjoisen alueemme kokonaisturvallisuuteen liittyen. Sekä sijainti että mineraalit ovat varmasti houkuttelevia myös liittolaistemme silmissä. Naton läsnäolo, yhteistyö liittolaisten, etenkin USA:n kanssa ja alueen strategisen merkityksen ymmärtäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä kokonaisuuksia nykyisessä maailmantilanteessa. Grönlannin kohdalla kyseessä on kuitenkin Tanskan itsehallintoalue, jonka kohtalosta eivät voi päättää ulkopuoliset, hän huomauttaa.

Lopuksi Väyrynen toteaa, että vahvojen maiden imperialististen johtajien vastapainoksi tarvitaankin pienten maiden vahvoja johtajia ja yhtenäisiä näkemyksiä.

– Voima löytyy yhtenäisyydestä ja jaetusta arvopohjasta. Pohjolan johtajat ovat jo tätä yhtenäisyyttä viestineetkin.

– Pohjoismaiden neuvoston työn kautta pyrin omalta osaltani ilmaisemaan kaiken tukeni niin Tanskan, Grönlannin kuin muidenkin Pohjoismaiden oikeudelle päättää itseään koskevista kokonaisuuksista. Tämän tulisi olla itsestään selvää kaikille, maiden tai niiden johtajien vahvuudesta riippumatta, Väyrynen jatkaa.