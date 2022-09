Kansanedustaja vaatii riippumatonta selvitystä Uniper-asiasta

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen vaatii Uniper-tapahtumista riippumattoman selvityksen käynnistämistä.

– Kyseessä on taloushistoriamme suurimpia valtionyhtiötä koskettavia katastrofeja. Fortumilta paloi Uniper-retkeen vähintään vajaat kuusi miljardia. Menetetyt vaihtoehtoiset tuotot huomioiden summa on paljon suurempi! Kriisin hoito herättää vakavia kysymyksiä siitä, onko toimittu huolellisesti ja säntillisesti. Tapahtumien kulku ja hoitaminen on selvitettävä perin pohjin, eikä siihen riitä valtioneuvoston tai yhtiön omat selostukset. On käynnistettävä riippumaton, yhtiön ulkopuolinen ja perinpohjainen selvitys, Valkonen linjaa tiedotteessa.

Kansanedustajan mielestä selvityksen voisi teetättää esimerkiksi eduskunnan tarkastusvaliokunta tai oikeuskanslerinvirasto. Hän muistuttaa, että aikanaan Soneran UMTS-kaupoista tehtiin kaksikin selvitystä, toinen oikeuskanslerinvirastossa ja toinen liikenne- ja viestintäministeriössä.

Valkonen toteaa, että yhtiön johtoa sitoo osakeyhtiölain huolellisuusvelvoite, virkamiehiä virkavastuu ja ministereitä ministerivastuu. Hän pitää selvitystä tärkeänä vastuukysymysten lisäksi myös sen takia, että sitä voidaan käyttää kehittämään valtion omistajaohjauspolitiikkaa jatkossa.

Pääministerin toiminta herättää kysymyksiä

Valkonen kummastelee erityisesti pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaa kesällä. Pääministerin passiivisuus herättää Valkosen mielestä vakavia kysymyksiä siitä, hoidettiinko suomalaisten kansallisvarallisuutta parhaalla mahdollisella huolellisuudella ja määrätietoisuudella.

– Heinäkuussa Suomen edun mukaisia ratkaisuja olisi voinut vielä edistää lukuisilla yhtiöön ja laajempaan juridiseen tai poliittiseen harkintaan perustuvilla toimilla. Miksei pääministeri keskeyttänyt edes lomaansa ja keskittynyt asiaan yhdessä talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja eduskunnan talousvaliokunnan kanssa? Miksei valtio-omistaja resursoinut neuvotteluja riittävästi ja vaan lähetti paikalle riittämättömän neuvotteludelegaation? Miksei pääministeri itse osallistunut aktiivisemmin neuvotteluihin, joissa selvästi oli valtava kansallinen etu ja joissa oli keskeisiä juridisia ja poliittisia ulottuvuuksia?, Valkonen kysyy.

Valtio on selvästi Fortumin suurin omistaja enemmistöosuudella, mutta suurimpien omistajien joukossa on myös muun muassa suomalaisia työeläkeyhtiöitä ja muita tahoja. Lisäksi Fortumia omistavat lähes 200 000 suomalaista piensijoittajaa.

– Valtion omistajapolitiikkaan tarvitaan lisää rotia. Uniper-tapahtumaketju on tärkeää setviä kunnolla myös tulevaisuutta varten. Valtio on edelleen suuromistaja kymmenissä yhtiöissä, Valkonen kiteyttää.

