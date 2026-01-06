Verkkouutiset

Kokoomuksen kansanedustaja vaatii muutoksia turvapaikkalainsäädäntöön. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kansanedustaja rajoittaisi turvapaikkapäätöksistä valittamista

  • Julkaistu 06.01.2026 | 11:07
  • Päivitetty 06.01.2026 | 12:34
  • Maahanmuutto
Pia Kauman mukaan nykyjärjestelmä mahdollistaa "väsytystaktiikan".
Kielteisistä turvapaikkapäätöksistä valittamista täytyy rajoittaa, vaatii kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma viestipalvelu X:ssä.

Kauma sanoo, että nyt negatiivisesta päätöksestä voi valittaa vaikka kuinka monesti. Hänen mielestään 2-3 valituskertaa pitäisi riittää.

Tällä hetkellä negatiivisesta turvapaikkapäätöksestä voi valittaa ensin Helsingin hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ongelmana on, että jos turvapaikanhakija tekee uuden turvapaikkahakemuksen uusilla perusteilla, voi valituskierroksen aloittaa jälleen alusta. Laki ei käytännössä rajoita tällaisten uusintahakemusten tekemistä.

Kokoomusedustaja painottaa, että samanlaista linjaa noudatetaan jo muun muassa Norjan ja Ison-Britannian kaltaisissa oikeusvaltioissa.

– Perusteeton turvapaikanhaku ei ole kenenkään etu, Kauma linjaa.

Kauman mukaan hyvä linja olisikin, että jos oikeus turvapaikkaan on, voi maahan jäädä. Jos ei ole, on lähdettävä. Nyt tilanne on päinvastainen: Järjestelmä mahdollistaa menetelmän, jota Kauma kutsuu väsytystaktiikaksi.

– Vaikka ei ole oikeutta, jäädään silti, kokoomusedustaja tiivistää.

Kauma peräänkuuluttaakin kykyä tarvittaessa muuttaa turvapaikanhakuun liittyvään lainsäädäntööä.

– Suomessa on kerta kaikkiaan pystyttävä tekemään järkeviä muutoksia lainsäädäntöön turvapaikka-asioissa ja maahanmuutossa, hän vaatii.

Maahanmuuttovirasto arvioi kesäkuussa, että Suomessa jätetään kuluvan vuoden aikana 1 500–2 500 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Hakemusten määrän ei uskota kasvavan viime vuoteen verrattuna. Vertailun vuoksi, vuonna 2024 hakemuksia jätettiin 2 948 kappaletta.

Tuolloin Maahanmuuttoviraston kehitysjohtaja kehitysjohtaja Johannes Hirvelä arvioi, että rauhallisempi turvapaikanhakijatilanne ja Schengen-alueen sisärajatarkastukset todennäköisesti pitävät Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän maltillisena.

