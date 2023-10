”Tämä ykköspaikka ei varmaankaan ole se mihin Suomen pitäisi pyrkiä”

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ykköspaikka henkilön tuloverotusta koskevassa vertailussa ei varmaankaan ole se paikka, mihin Suomen tulisi pyrkiä.

Wallinheimon mukaan verotuksen pitää kannustaa työn tekemiseen sekä lisätyötuntien tekemiseen.

– Nyt valitettavasti tehtyjen työtuntien määrä on yhteiskunnassa viime vuosikymmeninä vähentynyt, hän kirjoittaa.

Wallinheimon viestin yhteydessä on erilaisiin tilastoihin keskittyneen World of Statistics -nimisen tilin listaus, jonka mukaan henkilön tulovero on Suomessa maailman kireintä, sillä se voi olla ylimmillään 56,95 prosenttia. Toisena listalla tulee Tanska 56 prosentillaan. Muista perinteisistä vertailumaista Ruotsi pitää viidettä sijaa 52,3 prosentillaan. Saksa on jo selvästi alempana 14. sijalla 45 prosentillaan.