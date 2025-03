Kansanedustaja opastaa: Näistä tunnistat somessa naapurimaan botin

Venäläisiä trollibotteja on jälleen paljon liikkeellä sosiaalisessa mediassa, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti viestipalvelu X:ssä. Hän kertoo blokanneensa palvelussa vuorokaudessa toistasataa bottitiliä.

– Näitä ei kenenkään tarvitse sietää eikä näille tarvitse tilaa antaa, Sammallahti toteaa.

X:ssä kansanedustaja opastaa, mistä tunnistaa itänaapurin ”vaikuttamiskoneiston” botin. Huomion arvoisia yksityiskohtia on useita, aina tilin nimestä alkaen. Tileillä on usein suomalainen nimi ja sattumanvaraisesti luotu käyttäjätunnus, minkä lisäksi Samallahti on huomannut nimestä löytyvän Venäjän, Unkarin, Kiinan, Iranin tai Palestiinan lippuja.

– Jos nimi ja handle suomalainen, profiilissa maininnat ”kristitty, hetero, patriootti” jne, Sammallahti kirjoittaa.

Profiilista ei myöskään löydy oikeaa kasvokuvaa väitetystä käyttäjästä, vaan tekoälyllä tehdot kasvot tai ”joltain lainattu mustavalkoinen vanha inttikuva”. Viestihistoria koostuu lukuisista keskusteluista eri kielillä ympäri maailman.

Tilt toistavat muun muassa salaliittoteorioita koronarokotteista, väittävät Naton aloittaneen Ukrainan sodan ja jakavat muuta Venäjä-mielistä sisältöä ja Ukrainan vastaista propagandaa.

– Retoriikassaan Venäjä on uhri, BRICS valloittaa maailman, kaikkien pitäisi vain nöyrtyä Venäjälle ettei tule ydinsotaa, äärimmäisen aggressiivinen, Sammallahti kuvailee