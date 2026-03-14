Kansanedustaja luopuisi perintöverosta – ”Talot ja mökit on työllä ansaittu ja verot maksettu”

Pia Kauman mukaan perintövero haittaa myös talouskasvua.
Perintöverosta halutaan luopua.
Perintöverosta halutaan luopua. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vaatii viestipalvelu X:ssä julkaistussa kannanotossaan perintöverosta luopumista. Kauman mukaan veromuoto on koettu epäoikeudenmukaiseksi, sillä se kohdistuu omaisuuteen, josta on jo kertaalleen maksettu verot.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Talot ja mökit on työllä ansaittu ja verot maksettu. Perintöveroon liittyvä moninkertainen verotus ei istu ihmisten oikeustajuun, Kauma kirjoittaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kauma nostaa esiin perintöveron poistamisen merkityksen paitsi yksityishenkilöille, myös yrityksille. Hänen mukaansa veron poistaminen olisi myös kasvutoimi.

– Perintöveron poisto myös helpottaisi yritysten omistuksen siirtämistä vanhemmalta sukupolvelta nuoremmille. Ja sitä kautta auttaisi pitämään pääomat Suomessa. Nimenomaan pääomista Suomessa on edelleen pulaa, joten tämänkaltaisia toimia tarvitaan myös kasvutoimena.

Mainos