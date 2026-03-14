Kansanedustaja luopuisi perintöverosta – ”Talot ja mökit on työllä ansaittu ja verot maksettu”

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vaatii viestipalvelu X:ssä julkaistussa kannanotossaan perintöverosta luopumista. Kauman mukaan veromuoto on koettu epäoikeudenmukaiseksi, sillä se kohdistuu omaisuuteen, josta on jo kertaalleen maksettu verot.

– Talot ja mökit on työllä ansaittu ja verot maksettu. Perintöveroon liittyvä moninkertainen verotus ei istu ihmisten oikeustajuun, Kauma kirjoittaa.

Kauma nostaa esiin perintöveron poistamisen merkityksen paitsi yksityishenkilöille, myös yrityksille. Hänen mukaansa veron poistaminen olisi myös kasvutoimi.

– Perintöveron poisto myös helpottaisi yritysten omistuksen siirtämistä vanhemmalta sukupolvelta nuoremmille. Ja sitä kautta auttaisi pitämään pääomat Suomessa. Nimenomaan pääomista Suomessa on edelleen pulaa, joten tämänkaltaisia toimia tarvitaan myös kasvutoimena.