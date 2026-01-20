Kansanedustaja lopettaisi eduskunnan pikkujoulut

Eduskunnassa on ollut tapana, että eduskuntaryhmät järjestävät pikkujoulut aina samana päivänä Eduskuntatalolla. Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) ehdottaa tämän perinteen lakkauttamista.

– Huomioiden pikkujoulujen jälkipuinti vuodesta toiseen, ehdotan niiden lopettamista. Niistä on enemmän harmia kuin iloa, Laiho kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mia Laiho viittaa kansanedustaja Ville Merisen (sd.) Ylen A-studion haastatteluun, jossa Merinen tarkentaa aiempia puheitaan eduskunta-avustajiin kohdistuneesta häirinnästä. Hän kertoo, että vakavin hänen tietoonsa tullut tapaus tapahtui marraskuun lopulla eduskunnan pikkujouluissa, kun yhtä avustajaa ahdisteli useampi henkilö.

Merinen ei kerro Ylen haastattelussa ahdistelijoiden nimiä julkisuuteen, mutta hän kertoo median jo soitelleen ”meidän edustajille” (SDP:n) ja kyselleen tekijöitä suoraan nimeltä.

– Ne nimet on jo menneet eteenpäin tietyllä tavalla, Merinen toteaa Ylellä.

Merinen kertoo keskustelleensa avustajien kanssa ahdisteluun nimien kertomisesta.

– Se on heille (avustajille) tosi hankala asia, koska se leimaa myös heidät tietyllä tavalla välittömästi, hän kertoo.

– Mutta kyllä silti haluan, että nämä nimet tulevat esille, Merinen jatkaa.

– Oletan, että media jossain vaiheessa tuo nimet esille.

En ole päässyt useampaan vuoteen eduskunnan pikkujouluihin, kun olen istunut stv-valiokunnassa iltamyöhään. Huomioiden pikkujoulujen jälkipuinti vuodesta toiseen, ehdotan niiden lopettamista. Niistä on enemmän harmia kuin iloa. #eduskunta #yleastudio https://t.co/gCEN5NGNTC — Mia Laiho (@MiaLaiho) January 19, 2026

Sillä tavalla. Merinen sanoi A-studiossa, että seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneiden SDP:n kansanedustajien nimet on puolueen ja median tiedossa, ja väitteet todella vakavia!

Puoluejohto on hiljaa. Milloin @AnttiLindtman tulee anteeksipyyntö puolueelta ja myös tekijöiltä? pic.twitter.com/GrdEMO7DYT — Kimmo Vaskelainen (@Kimmomi74) January 19, 2026