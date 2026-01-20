Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ville Merisen mukaan avustajien häirintää on tapahtunut eduskunnan pikkujouluissa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kansanedustaja lopettaisi eduskunnan pikkujoulut

  • Julkaistu 20.01.2026 | 13:12
  • Päivitetty 20.01.2026 | 14:23
  • Häirintä, SDP
Mia Laihon mukaan juhlista on koitunut enemmän harmia kuin iloa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Eduskunnassa on ollut tapana, että eduskuntaryhmät järjestävät pikkujoulut aina samana päivänä Eduskuntatalolla. Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) ehdottaa tämän perinteen lakkauttamista.

– Huomioiden pikkujoulujen jälkipuinti vuodesta toiseen, ehdotan niiden lopettamista. Niistä on enemmän harmia kuin iloa, Laiho kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mia Laiho viittaa kansanedustaja Ville Merisen (sd.) Ylen A-studion haastatteluun, jossa Merinen tarkentaa aiempia puheitaan eduskunta-avustajiin kohdistuneesta häirinnästä. Hän kertoo, että vakavin hänen tietoonsa tullut tapaus tapahtui marraskuun lopulla eduskunnan pikkujouluissa, kun yhtä avustajaa ahdisteli useampi henkilö.

Merinen ei kerro Ylen haastattelussa ahdistelijoiden nimiä julkisuuteen, mutta hän kertoo median jo soitelleen ”meidän edustajille” (SDP:n) ja kyselleen tekijöitä suoraan nimeltä.

– Ne nimet on jo menneet eteenpäin tietyllä tavalla, Merinen toteaa Ylellä.

Merinen kertoo keskustelleensa avustajien kanssa ahdisteluun nimien kertomisesta.

– Se on heille (avustajille) tosi hankala asia, koska se leimaa myös heidät tietyllä tavalla välittömästi, hän kertoo.

– Mutta kyllä silti haluan, että nämä nimet tulevat esille, Merinen jatkaa.

– Oletan, että media jossain vaiheessa tuo nimet esille.

LUE MYÖS:
Skandaali muhii SDP:ssa

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)