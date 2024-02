Kansanedustaja kyseenalaistaa SAK-johtajan puheet – ”menettää oman arvovaltansa”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta intoutui jakamaan viestipalvelu X:ssä vasemmistoliiton puoluelehden (Kansan Uutiset) julkaisua, jossa perussuomalaisia kuvataan äärioikeistolaisena puolueena.

Elorannan julkaisu on herättänyt laajaa kritiikkiä kommenteissa, joissa häneltä on pyydetty vastausta siihen, allekirjoittaako hän artikkelin sisällön ja jakamiensa sitaattien väitteet.

– Tämä herättää jälleen kerran valtavan epäilyksen siitä, onko Eloranta todella ajamassa jäsenistönsä etua, vai onko perimmäinen tarkoitus sittenkin toimia vihervasemmiston ulkoparlamentaarisena jatkeena ja rahallisena tukijana. On päivänselvää, että ammattiyhdistysliikkeet rahoittivat isosti vasemmistolaisia eduskuntavaaleissa. Vasemmistopuolueiden ja ay-liikkeen välinen yhteys on kiistaton ja sen näkee jokainen. Herää kysymys, mikä Eloranta on vaatimaan asiasta keskustelua, jos hän itse toimii tällä tavalla, perusuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom huomauttaa tiedotteessa.

Hän korostaa, kuinka SAK:n ja muiden keskusjärjestöjen johdolla on järjestetty poliittisia lakkoja maan hallitusta vastaan poikkeuksellisen kiivaasti, eikä loppua näy.

Eduskunnassa oppositio jätti SDP:n johdolla välikysymyksen työmarkkinoiden tilanteesta. Täysin yhtenäisenä ei oppositio kuitenkaan ole, sillä Keskusta ja Liike Nyt eivät osallistu välikysymykseen.

Bergbom vaatii SAK:n puheenjohtajalta vastausta siihen, pitääkö hän todella Perussuomalaisia äärioikeistolaisena puolueena.

Bergbom huomauttaa Ylen julkaisemasta puoluekannatusmittauksesta, josta mittauksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan käy ilmi, että perussuomalaiset on tällä hetkellä työväestön keskuudessa selvästi suosituin puolue ja on ollut sitä pitkän aikaa.

– Jarkko Eloranta menettää oman arvovaltansa tällaisella poliittisella pelleilyllä, jossa hän käy näin suoraan Perussuomalaisten kimppuun. Minua tällaiset huudot eivät yllätä, sillä tiedän Jarkon tekevän sitä vain tukeakseen vihervasemmistoa, mutta harmittaa perussuomalaisten kannattajien puolesta, että SAK-johtaja haluaa tällä tavalla demonisoida heitä. Yhdenkään Hakaniemen edustajan on turha tulla selittämään mistään arvokkaasta kielenkäytöstä, jos he tällä tavalla kohtelevat Suomen suurinta työväen puoluetta ja sen kannattajia, Bergbom jyrähtää.