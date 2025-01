Kansanedustaja ehdottaa julkishallinnon hävikkiä etsivää virastoa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perusti heti kautensa alussa uuden toimielimen tehostamaan hallinnon toimintaa ja vähentämään kuluja. Viraston nimi on Department of Government Efficiencyä eli DOGE. Sitä johtaa liikemies Elon Musk.

DOGE on kertonut viestipalvelu X:ssä löytäneensä jo karsittavia kuluja. Viraston mukaan USA on käyttänyt muun muassa 45 miljoonaa dollaria DEI-koulutuksiin Burmassa, 50 miljoonaa dollaria kondomeihin Gazassa ja 520 miljoonaa dollaria ympäristöystävällisten, sosiaalisesti vastuullisten ja hyvää hallintotapaa edistävien projektien investointeihin Afrikassa. Lisäksi 1 200 miljoonaa dollaria on mennyt kohteisiin, joita ei ole julkistettu.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) haluaa samanlaisen viraston Suomeen.

– Sanon nyt suoraan: Suomeen tarvitaan HEVI, Hävikin Estämisen Virasto, ja haluan johtaa sitä, Sammallahti kirjoittaa X:ssä:

Viestiketjussa on nostettu esille, että DOGE:n ilmoittavat luvut eivät pidä täysin paikkaansa.

– Ilmeisesti Gazan luvut eivät sisällä vai kondomeja, vaan kymmenien miljoonien dollarien apupaketeissa on ollut myös seksuaaliterveyteen liittyvää tavaraa. Niin tai näin, jokainen euro Gazaan on hukkaan heitettyä rahaa ja tukee osaltaan Hamasin terrorismia, Sammallahti toteaa.

– Oli miten oli, Gazaan ei tarvitse viedä penniäkään, ei myöskään Myanmariin. Suomikin on ”investoinut” Kirgisian tupakkavalistukseen ja moneen muuhun tyhjänpäiväiseen. Leikkuriin vain koko roska, hän jatkaa.