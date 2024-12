Kansallisarkiston päärakennus peruskorjaukseen 2026

Peruskorjauksen on tarkoitus käynnistyä huhti–toukokuussa 2026 ja sen myötä Kansallisarkisto saa käyttöönsä nykyaikaiset asiakaspalvelu-, työ- ja arkistotilat. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä.

Peruskorjauksen ajaksi Rauhankatu 17:n palvelut ja aineistot siirretään väistötiloihin, Ne sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muissa Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Väistöön siirtyminen käynnistyy vaiheittain arviolta vuodenvaihteessa 2025–2026. Palveluissa voi tuolloin esiintyä tilapäisiä katkoksia. Kansallisarkisto tiedottaa myöhemmin tarkemmin, mihin toimipaikkoihin aineistot siirretään, ja mitä siirrot tarkoittavat aineistojen käytön kannalta.

Kansallisarkiston päärakennus on valmistunut vuonna 1890, ja sitä on laajennettu sekä vuosina 1928 että 1972. Rakennuskokonaisuus on kansallisesti merkittävä suojeltu arvorakennus ja symbolikohde.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa peruskorjauksen ja muutokset kohteessa kulttuuriperintöarvot huomioiden. Kansallisarkiston asiakaspalvelutilat säilyvät suunnitelmien mukaisesti nykyisillä paikoillaan remontin jälkeen.

Kiinteistön tiloihin valmistuu myös valtion yhteinen työympäristö, jonka käyttäjiksi on tulossa Kansallisarkiston lisäksi muita opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastoja.

Tiloihin tehtävät muutokset supistavat Rauhankadun arkistotiloja, joten osa peruskorjauksen takia väistöön siirretyistä aineistoista jää pysyvästi Kansallisarkiston muihin toimipaikkoihin.