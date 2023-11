”Kannan huolta” – Alexander Stubb lisäisi ammattisotilaiden määrää

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb nosti esiin kampanja-avauksensa yhteydessä kaksi keskeistä tehtävää, joita hän aikoisi edistää tulevina vuosina.

Tasavallan presidentti toimii ylipäällikkönä ja rauhanvälittäjänä. Stubbin mukaan ylipäällikkyys on asia, josta ei ole toistaiseksi puhuttu tarpeeksi. Presidentti päättää yhdessä eduskunnan kanssa sodan ja rauhan asioista.

– Oman kokemukseni mukaan, kun ministeriaikana seurasin tätä läheltä, niin kysehän on tiedustelusta, tiedusteluyhteistyöstä, strategisista ja operatiivisista suunnitelmista sekä kriittisistä asehankinnoista. Tasavallan presidentillä on yhteys puolustusvoimiin, jotka ovat tällä hetkellä meidän turvallisuutemme eturintamassa, Alexander Stubb totesi tiedotustilaisuudessa.

Hän kertoi sitoutuvansa vahvasti tavoitteeseen, jonka mukaan puolustusmenot pidetään vähintään kahdessa prosentissa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Alexander Stubb arvioi Suomen olevan tilanteessa, jossa ilmavoimat ja merivoimat on ehditty uudistaa.

– Seuraavaksi meidän pitää jatkaa maavoimien uudistamista, Stubb sanoi.

Asevoimien varustelutasoa voi pitää hänen mukaansa hyvänä, sillä 62 Hornet-hävittäjää ollaan korvaamassa huippumoderneilla F-35-hävittäjillä. Suomen kenttätykistö on Euroopan suurimpia, ja panssarivaunuja on suunnilleen yhtä paljon kuin Saksalla. Tämän lisäksi pitkän kantaman täsmäaseita on sekä maalla, merellä että ilmassa.

Reservijärjestelmää pitää uudistaa

– On yksi asia, josta tällä hetkellä kannan huolta, vaikka tilanne ei olekaan vielä akuutti. Se on ammattihenkilöstön eli sotilaiden suhde reserviin, Alexander Stubb totesi.

Puolustusvoimien ammattihenkilökuntaa on noin 13 000 henkilöä. Määrää ollaan nostamassa 500 hengellä. Stubb huomautti määrän olevan silti pieni suhteutettuna 280 000 sotilaan reserviin.

Ehdokkaan mukaan Suomen reservijärjestelmään tarvitaan jatkossa uudistuksia.

– Jos vertaamme lukua reservin kokoon tai 2000-luvun alun tilanteeseen, jolloin ammattisotilashenkilöstöä oli noin 20 000, niin mielestäni tässä on keskustelun varaa. Meillä pitää olla tarpeeksi voimaa ammattisotilaissamme, jotta kykenemme ylläpitämään uskottavaa reserviä, Alexander Stubb totesi.

