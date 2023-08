Kalervo Kummola: Yksi syrjinnän muodoista on jäänyt kokonaan huomioimatta

– Mediassa ja varsinkin Ylessä puhutaan rasismin ja syrjinnän eri muodoista päivittäin, mutta yksi sen muodoista on jäänyt kokonaan huomioimatta. Se on ikärasismi tai -syrjintä, kirjoittaa Tampereen pormestari ja jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola (kok.) viestialusta X:ssä.

– Yli viisikymppisen on esimerkiksi lähes mahdoton löytää kokemustaan vastaavaa työtä, on muka liian vanha, Kummola kommentoi.

Kesäkuussa yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 93 300. Määrä oli 1900 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Myös keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kiinnittää tiedotteessaan huomiota iäkkään työvoiman karsastamiseen, ja toteaa, että yli 55-vuotiaiden työllisyysprosentti on Suomessa Pohjoismaiden matalin.

– Yrityksillä ja julkisella sektorilla ei pitäisi olla varaa ikäsyrjintään työmarkkinoilla. On kohtuutonta, että vuosikymmenten työkokemukselle ei löydy tilausta työmarkkinoilla, kun samaan aikaan isossa kuvassa osaajapula jarruttaa kasvua, Kemppi sanoo.

Mediassa ja varsinkin Ylessä puhutaan rasismin ja syrjinnän eri muodoista päivittäin, mutta yksi sen muodoista on jäänyt kokonaan huomioimatta. Se on ikärasismi tai -syrjintä. Yli viiskymppisen on esimerkiksi lähes mahdoton löytää kokemustaan vastaavaa työtä, on muka liian vanha.

— Kalervo Kummola (@KummolaKalervo) August 16, 2023