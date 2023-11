Kaksi uutta Vladimir Putinin huvijahtia löydettiin: Omistaa ainakin kymmenen

Venäläisen toisinajattelijan ja ex-oligarkki Mihail Hodorkovskin Dossier Centerin tutkijat ovat löytäneet kaksi superjahtia, jotka on yhdistetty Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja hänen lähipiiriinsä, kirjoittaa ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund viestipalvelu X:ssä ukrainalaisen Kyiv Postin artikkeliin viitaten.

Tutkijoiden Putiniin yhdistämät alukset ovat 71-metrinen Victoria, jonka arvo on yli 50 miljoonaa dollaria sekä sen ”saattoalus”, 38-metrinen Orion, jonka arvioidaan olevan noin 15 miljoonan dollarin arvoinen.

Uusien löydösten myötä Venäjän diktaattoriin ja hänen lähipiiriinsä on yhdistetty yhteensä kymmenen alusta.

Dossier Centerin mukaan Victoria-superjahti on rakennettu Venäjällä Sevmashin meritelakalla, jossa on rakennettu myös Putiniin yhdistetty Graceful-superjahti.

Graceful-alus siirrettiin kiireellä Saksasta takaisin Venäjälle, ennen kuin Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa.

Victoria-aluksen rungon valmistumisen jälkeen se siirrettiin Turkkiin, jossa superjahti valmistui vuonna 2019.

Alus on virallisesti rekisteröity oligarkki Gennadi Timtšenkoon yhdistettyyn yritykseen. Timtšenko on Vladimir Putinin läheinen ystävä.

Dossier Centerin tutkijoiden mukaan Putinin nimeä ei suoraan ole aluksen rekisteröintiasiakirjoissa, koska Putinilla ja hänen lähipiirillään on tapana piilottaa huomattavien omaisuuseriensä omistussuhteita.

Tutkijoiden mukaan tärkeimmät Putinin aluksiin yhdistävät aihetodisteet ovat hänen yhteytensä aluksen rakennuttajaan sekä seikka, että alus on rakennettu sotilaskohteessa, jossa ei yleensä rakenneta siviilialuksia.

Dossier Center löysi myös Victorian henkilöstöstä yhtymäkohtia muihin aluksiin, joita Putinin on tiedetty käyttäneen. Näitä ovat superjahdit Šeherazade ja aiemmin Gracefulina tunnettu Kosatka.

Italian viranomaiset takavarikoivat 140-metrisen superjahti Šeherazaden toukokuussa 2022.

Dossier Centerin mukaan Victoria-aluksen sisustuksessa ei ole säästelty. Esimerkiksi aluksen pyyhkeet maksavat yli 2000 dollaria. Lisäksi aluksen shakki- ja backgammon-varusteet ovat yli 5000 dollarin arvoiset.

Victoria-alus lähti Venäjän Sotshin satamasta lokakuun 21. päivä ja matkasi Turkin Istanbulin lähellä olevalle telakalle, joka palvelee tavallisesti Turkin Nato-laivastoa.

Investigators from Khodorkovsky’s Dossier Center have discovered two more superyachts that are linked to Russian President Vladimir Putin and his inner circle.

This brings the number of such vessels belonging to his “fleet” so far discovered to ten.https://t.co/N0ToqGABiP

— Anders Åslund (@anders_aslund) November 21, 2023