Kaksi sotalaivaa joka tankkerille – meriväylän avaaminen vaatisi valtavan operaation

Mikäli Yhdysvallat päättäisi avata Hormuzinsalmen tavaraliikenteelle, olisi kyse valtavan kokoluokan tehtävästä. Suojaus Iranin hyökkäyksiltä olisi hyvin hankalaa. Asiantuntijoiden mukaan jokaista tankkerialusta kohti tarvittaisiin vähintään kaksi sota-alusta saattajaksi. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Presidentti Donald Trump ja puolustusministeri Pete Hegseth ovat toistuvasti luvanneet, että merivoimien alukset voisivat saattaa öljytankkereita ja muita aluksia salmen läpi. Tähän mennessä näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Kyse olisi äärimmäisen vaativasta operaatiosta. Saattotehtävässä Yhdysvaltain sotalaivat kulkisivat salmen läpi öljytankkereiden rinnalla raivaten miinoja ja torjuen Iranin hyökkäyksiä ilmasta sekä pieniä, nopeita hyökkäysveneitä.

WSJ:n haastattelemien asiantuntijoiden arvion mukaan yhtä tankkeria kohti saatettaisiin tarvita jopa kaksi sotalaivaa, tai jopa tusina alusta suojaamaan viidestä kymmeneen tankkeria käsittäviä saattueita, jotta ilmatorjunta olisi riittävä. Lyhyet etäisyydet tekevät ohjusten ja droonien alas ampumisesta hyvin vaikeaa.

Hudson-instituutin vanhempi tutkija ja entinen merivoimien upseeri Bryan Clark arvioi, että sotalaivojen lisäksi tarvittaisiin vähintään tusina MQ-9 Reaper -droonia partioimaan taivaalla ja iskemään Iranin ohjus- ja droonilaukaisimiin heti, kun ne ilmestyvät rannikkoalueelle.

– Se tarkoittaa tuhansia sotilaita ja merimiehiä sekä varsin suuria rahallisia panostuksia — ja sitä saatetaan joutua tekemään kuukausien ajan, Clark avaa WSJ:lle.

Alusten sitominen tankkereiden saattamiseen tarkoittaisi niiden poistamista muista Iranin operaatiota koskevista tehtävistä. Presidentti Trump on sanonutkin toivovansa, että esimerkiksi Kiina, Ranska ja Britannia lähettäisivät aluksia auttamaan urakassa.