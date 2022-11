Kaksi S-300 -ohjusta osui Leran kotiin – tällaista jälkeä syntyi

Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Gerashchenko on jakanut Twitterissä kuvan ukrainalaisesta naisesta, jonka kotiin iski kaksi S-300-ilmatorjuntaohjusta.

– Tuhannen sanan sijaan. Lera Buzinna sai kasvovammoja, kun kaksi S-300-ohjusta osui hänen makuuhuoneeseensa hänen nukkuessaan kotonaan Kramatorskin alueella. Hänen miehensä Valerii loukkasi jalkaansa, Gerashchenko kertoo.

Kramatorskin kaupunki sijaitsee Itä-Ukrainassa Donetskin alueella. Kramatorsk on Ukrainan armeijan hallinnassa, mutta lähellä rintamalinjaa.

Venäjä teki huhtikuussa Kramatorskin rautatieasemalle tuhoisan ohjusiskun.

