Hyökkääjän ilmavoimilla sodan synkin päivä: Neljä Suhoita ammuttiin alas

Venäjän ilmavoimilla on ollut tiettävästi sodan synkin päivä Ukrainassa. Ukrainalaisten on kerrottu pudottaneen vuorokauden aikana peräti neljä venäläistä hävittäjäkonetta.

Ukrainan puolustusministeriö vahvisti asian lauantaina illalla.

– Tänään on hyvä päivä Ukrainan asevoimille ja huono päivä Venäjän ilmavoimille, ministeriön tviitissä todetaan.

Alas ammuttiin yksi Su-25-rynnäkkökone, kaksi Su-30-hävittäjää ja yksi Su-34-hävittäjäpommikone. Vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjä olisi menettänyt myös yhden helikopterin samana päivänä. Olalta ammuttavan Stinger-ilmatorjuntaohjuksen uhriksi tietojen mukaan joutuneen Su-30:n alas ampuminen näkyy alta löytyvällä videolla.

Tappiot ovat tuntuvia. Venäjällä on tiettävästi vaikeuksia korvata Ukrainassa käytettyjä kehittyneitä aseita ja tuhottua kalustoa. Pääsyy on pakotteiden aiheuttamassa komponenttipulassa. Venäjällä ei kyetä valmistamaan moniakaan aseteollisuuden tarvitsemia korkean teknologian komponentteja.

Asiantuntijat ovat ihmetelleet Venäjän ilmavoimien kovia tappioita ja kehnoa suorituskykyä sodan alusta alkaen. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvässä jutussa.

LUE MYÖS:

Mihin Venäjän ilmavoimat katosi?



Today is a good day for #UAarmy and a bad day for russian aviation. Su-25, two Su-30, Su-34 have gone to f..k themselves. pic.twitter.com/MNmcEm8CUf — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 24, 2022

If I'm not wrong, Russians lost 4 planes and 1 helicopter today, more than on any day since the start of the war? pic.twitter.com/fn84Qv3DJf — Dmitri (@wartranslated) September 24, 2022