Kaja Kallas: Yhdysvallat ei pidä Euroopan unionista

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo Financial Timesin haastattelussa, että Yhdysvallat haluaa nähdä hajaannusta Euroopassa.

– Mielestäni kaikkien on itse asiassa tärkeää ymmärtää, että Yhdysvallat on tehnyt hyvin selväksi haluavansa jakaantuneen Euroopan. Se ei pidä Euroopan unionista, Kallas toteaa FT:lle.

Hän lisää, että Yhdysvaltain lähestymistapa muistuttaa taktiikoita, joita käyttävät EU:n vastustajat.

– Meillä on hyvin monimutkainen suhde.

Haastattelussa viitataan Donald Trumpin tulleihin, taloudellisiin uhkauksiin, Grönlantia koskeviin puheisiin ja siihen, että Yhdysvallat käyttää Euroopan puolustusriippuvuutta painostuskeinona. Samalla Trumpin Maga-liike on tukenut Euroopan äärioikeistolaisia, populistisia ja euroskeptisiä liikkeitä.

Kallas sanoo, että EU:n 27 jäsenmaata ovat erimielisiä siitä, miten suhteita Yhdysvaltoihin pitäisi hoitaa.

– Vastauksemme ei pitäisi olla, että ”hoidetaan tämä (Trumpin kanssa) kahdenvälisesti, vaan pikemminkin, että ”hoidetaan tämä yhdessä”… he eivät pidä siitä, että olemme yhdessä, koska yhdessä olemme tasavertainen voima.

Varsinkin Venäjän lähellä sijaitsevat EU-maat ovat FT:n mukaan suhtautuneet varauksella kaikkiin aloitteisiin, jotka voisivat kärjistää jännitteitä Trumpin kanssa tai nopeuttaa Yhdysvaltojen mahdollista vetäytymistä Euroopasta. EU-virkamiesten mukaan tämä on vaikeuttanut yhteisymmärryksen löytämistä etenemistavasta.

– Jos olemme yhtä mieltä diagnoosista, meidän pitäisi olla yhtä mieltä myös hoidosta, Kallas toteaa.

– Jos otamme nämä vahvat askeleet, niillä on myös vastareaktion vaikutus, ja se on kivuliasta. Mutta pitkällä aikavälillä meidän on oltava vahvoja, koska juuri sitä he myös ymmärtävät.

