Kaja Kallas: Venäjän jäädytetyt varat Ukrainan auttamiseen

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoi Eurooppa-neuvostossa, että EU:n pitäisi käyttää yli 300 miljardia euroa jäädytettyä Venäjän ulkomaista omaisuutta Ukrainan auttamiseksi.

– Ensinnäkin meidän on puhuttava olemassa olevien (jäädytettyjen) varojen käytöstä – Venäjän varojen käytöstä. Meillä on yli 300 miljardia euroa omaisuutta ja voimme käyttää niitä Ukrainan hyväksi, Kallas sanoi perjantaina Brysselissä CNN:n mukaan.

Twiitissään Kallas totesi, että ”EU:n on aika edetä saadakseen hyökkääjä maksamaan”.

– Toiseksi meidän on ehdottomasti keskusteltava oikeudellisista vastatoimista tehtyihin hyökkäysrikoksiin ja siitä, miten luodaan erillinen tuomioistuin syytteeseen panemiseksi, Kallas totesi.

Kallas kutsui kerrottua kriittisen Kahovkan vesivoimalan padon miinoittamista Dnipro-joella Hersonin alueella – josta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Euroopan neuvostolle videopuheessaan torstaina – ”puhtaaksi terrorismiksi”.

– Jos tarkastellaan terrorismin määritelmää, se on sitä. Sen tarkoitus on saada meidät pelkäämään, sen tarkoitus on saada meidät pidättymään päätöksistä, joita muuten tekisimme. On kauheaa, että tämä on mahdollista tehdä vuonna 2022, Kallas sanoi.

Zelenskyi totesi torstaina, että Venäjä luo perustaa laajamittaiselle katastrofille Etelä-Ukrainassa, kun Venäjän joukot miinoittavat patoa Dnipro-joella Etelä-Hersonin alueella.

– Jos venäläiset terroristit räjäyttävät tämän padon, yli 80 asutuskeskusta, mukaan lukien Herson, jää tulvavyöhykkeelle. Sadat tuhannet ihmiset voivat kärsiä. Vesihuolto suureen osaan Etelä-Ukrainaa voi tuhoutua. Tämä Venäjän terrori-isku voi jättää Zaporižžjan ydinvoimalan ilman jäähdytysvettä. Vesi ydinvoimalaan otetaan Kahovkan patoaltaasta, Zelenskyi sanoi.

#EUCO just ended.

We’ll find a way to use Russia’s frozen assets to help #Ukraine. @EU_Commission will work out details.

Russia must be held accountable, including for crime of aggression. EU could lead in establishing a tribunal. Today's decisions set basis for moving ahead. pic.twitter.com/MD6fA1f9CF

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 21, 2022