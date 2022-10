Venäjän sanotaan aikovan hukuttaa Hersonin – tällainen valtava tuho seuraisi

Venäjän epäillään aikovan hukuttaa Hersonin kaupunki ja sen lähialueet räjäyttämällä Etelä-Ukrainassa olevan Kahovkan vesivoimalan padon.

Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myöhään torstaina. Hänen mukaansa venäläiset ovat miinoittaneet padon.

Padossa on noin 18 miljoonaa kuutiokilometriä vettä. Mikäli venäläiset räjäyttävät padon, ainakin 80 asutuskeskusta Herson mukaan lukien jäävät tulvan alle. Padon murtumisella olisi katastrofaaliset seuraukset, jotka koskettaisivat satoja tuhansia ihmisiä. Pelkästään Hersonissa on 300 000 asukasta.

Venäläisen Komsomolskaja Pravda -lehden Twitterissä julkaisemien karttojen mukaan vedenpaisumus olisi niin suuri, että valtaosa Hersonin kaupungista tuhoutuisi.

Onnettomuuden kuolonuhrien määrää on mahdotonta arvioida etukäteen ja uhrien määrä riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin alueen asukkaat saadaan evakuoitua.

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun venäläiset räjäyttävät padon Ukrainassa. Vuonna 1941 toisen maailmansodan aikaan Neuvostoliiton joukot räjäyttivät Kahovkan padosta yläjuoksulle seuraavana sijaitsevan Dneprin padon. Räjähdyksen aiheuttamassa tulvassa hukkui historioitsijoiden arvioiden mukaan 20 000 – 100 000 ihmistä. Onnettomuuden uhriluvusta ei ole koskaan annettu virallista tietoa.

Räjäytyksen tarkoituksena oli tuolloin estää natsi-Saksan eteneminen. Korkeasta uhriluvusta huolimatta onnettomuus tunnetaan edelleen huonosti Ukrainan ulkopuolella.

If Russians blow up the Nova Kakhovka dam then they would flood the occupied cities in the South. Plus, the canal bringing water to Crimea would dry up. #Kherson #NovaKakhovka #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/DCP0eHUiSV

— (((Tendar))) (@Tendar) October 20, 2022