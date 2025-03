Kaja Kallas: Vapaa maailma tarvitsee uuden johtajan

Euroopan unionin ulkoasiainedustaja Kaja Kallas ilmaisi monien muiden eurooppalaispäättäjien tapaan tukeaan Ukrainalle sen jälkeen, kun maan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varapresidentti J. D. Vancen kanssa.

– Ukraina on Eurooppaa! Me seisomme Ukrainan rinnalla. Me suurennamme omaa tukeamme Ukrainalle, jotta nämä voivat jatkaa hyökkääjän torjumista, kirjoittaa Kallas viestipalvelu X:ssä.

Lisäksi Kallas ilmaisi tapaamisesta tekemänsä johtopäätöksen.

– Tänään tuli selväksi, että vapaa maailma tarvitsee uuden johtajan. Meidän eurooppalaisten tehtävänä on ottaa tämä haaste vastaan.

Eurooppalaispäättäjät Ukrainan tukena

Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoitti Ukrainan presidentin ”arvokkuuden kunnioittavan Ukrainan kansan rohkeutta”.

– Olkaa vahvat, rohkeat, pelottomat. Ette ole koskaan yksin, hyvä presidentti Zelenskyi. Me jatkamme yhteistyötä kanssanne oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron painotti, ettei Ukrainaa tai sen presidenttiä voi syyttää sodasta, ja painotti myös muiden maiden tukeneen Ukrainaa kuin Yhdysvaltojen.

– Hyökkääjä on Venäjä ja hyökkäyksen uhrina on Ukraina ja sen kansa. Me olimme oikeassa tukiessamme Ukrainaa ja sanktioidessamme Venäjää kolme vuotta sitten ja jatkamme sitä. Me eli amerikkalaiset, eurooppalaiset, kanadalaiset, japanilaiset ja monet muut, kirjoitti Macron lisäten:

– Kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet ja jatkaneet sitä. Ja kunnia heille, jotka ovat alusta lähtien taistelleet. Koska he taistelevat heidän arvokkuuteensa, itsenäisyytensä, lasten ja Euroopan turvallisuuden puolesta.

Saksan tuleva liittokansleri Friedrich Merz kirjoitti Ukrainaa tuettavan hyvinä ja vaikeina aikoina.

– Meidän ei tule koskaan sekoittaa hyökkääjää ja uhria tässä hirveässä sodassa, painotti Merz.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine. We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor. Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025