Kaja Kallas purskahti itkuun läksiäisissään

Viron pääministeri Kaja Kallas jätti maanantaina eropyyntönsä presidentti Alar Karisille. Kallas on nousemassa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi, joten valta vaihtuu Virossa.

Kallas järjesti tiistaina kiitostilaisuuden kansliansa henkilökunnalle. Postimees -kertoo, että hän purskahti itkuun kiittäessään työntekijöitä. Myös pääministerin kanslia on julkaissut jutun alla olevan kuvan liikuttuneesta Kallaksesta.

Kallas on toiminut Viron pääministerinä vuodesta 2021. Kuluneita vuosia Kallas kuvailee haastaviksi.

– Viimeisen kolmen vuoden aikana Viro on joutunut käymään läpi monia koettelemuksia. Koronakriisi toi mukanaan vaikean ajanjakson, joka vaikutti terveydenhuoltoon, talouteen, koulutukseen ja sosiaaliseen elämään. Vaikka se oli vaikeaa aikaa, selviydyimme silti kriisistä vahvempana ja viisaampana, Kallas sanoo kanslian tiedotteessa.

Koronakriisin jälkeen Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kallas sanoo, että hänen hallituksen tärkein prioriteetti on ollut virolaisten turvallisuuden varmistaminen.

– Olemme investoineet kansalliseen puolustukseen enemmän kuin koskaan aiemmin ja kasvattaneet puolustusbudjetin 1,44 miljardiin euroon vuodessa, joka on kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Viimeisen kahden vuoden aikana puolustusbudjetti on kasvanut lähes 70 prosenttia. Nämä päätökset auttavat varmistamaan sitä, että Viro on varmasti puolustettu ja turvallinen paikka asua, Kallas sanoo.

– Olemme myös olleet Ukrainan vahvimpia tukijoita sekä sanoissa että ennen kaikkea teoissa. Olemme tukeneet heidän taisteluaan demokratian ja vapauden puolesta.

Viron presidentti nimitti tiistaina Kristen Michalin hallituksen muodostajaksi. Hallitusneuvotteluja käydään nykyisten hallituspuolueiden eli reformipuolueen, Viro 200 -puolueen ja SDP:n kesken. Michal nousee Viron seuraavaksi pääministeriksi, jos neuvotteluissa ei tule yllätyksiä.

Kallas jatkaa virkaa tekevänä pääministerinä, kunnes uusi hallitus aloittaa työnsä.

