Käytettyjen autojen kauppa piristyy, tässä ovat suosituimmat mallit

Käytettyjä autojen myynnin piristyminen on jatkunut tänä vuonna, ja autoja on ostettu paljon etenkin Helsingissä ja Uudellamaalla. Helsingissä on alkuvuodesta myyty jopa 42 prosenttia prosenttia enemmän käytettyjä autoja kuin vuosi sitten. Asia ilmenee Fonectan rekisterinumerohakupalvelu 02 Rekkarin yhteistyökumppanin Netwheelsin keräämästä aineistosta.

Käytettyjä autoja on myyty alkuvuodesta viime vuotta enemmän kaikissa maakunnissa Keski-Suomea ja Kymenlaaksoa lukuun ottamatta. Keski-Suomessa myynti on samalla tasolla kuin viime vuonna, ja Kymenlaaksossa se on laskenut kolme prosenttia. Uudellamaalla myynti on kasvanut maakunnista kaikkien eniten (15 prosenttia).

– Heti, kun korot laskivat alle kolmen prosentin, käytettyjen autojen kauppa lähti nousuun Helsingissä. Korkojen vaikutus omaan talouteen on erityisesti helsinkiläisille asunnon omistajille iso, sillä asunnot ovat siellä kalliimpia kuin muualla Suomessa ja sitä myöten myös lainat ja korot ovat isompia. Nyt, kun korot ovat laskeneet, ihmiset uskaltava taas osaa autoja, toteaa 02 Rekkarin liiketoiminnan johtaja Janni Päivärinta tiedotteessa.

Käyttövoimia katsoessa kaikkein eniten alkuvuodesta on kasvanut käytettyjen sähköautojen myynti. Niitä on myyty 92 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Helsingissä käytettyjä sähköautoja myytiin jopa 107 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Helsinkiläiset ostavat valtakunnalliseen tasoon verrattuna enemmän sähköautoja ja bensahybridiautoja. Helsingissä 43 prosenttia alkuvuodesta myydyistä autoista on bensiiniautoja, 32 prosenttia dieselautoja, 16 prosenttia bensiinihybridejä ja 7,3 prosenttia sähköautoja.

Vastaavasti valtakunnallisesti katsottuna käytettyinä myydyistä autoista 48 prosenttia on bensiiniautoja, 37 prosenttia dieselautoja, kymmenen prosenttia bensiinihybridejä ja 4,6 prosenttia sähköautoja.