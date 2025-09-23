Verkkouutiset

”Kaikkia veronalennuksia epäillään” – ekonomisti ihmettelee Suomen mediaa

Ruotsin talous on Sami Pakarisen mukaan hyötynyt verojen keventämisestä.
Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen on tehnyt havainnon siitä, miten eri sävyyn Ruotsin hallituksen esittelemästä budjetista on uutisoitu Suomen ja Ruotsin medioissa.

Hän on vertaillut ruotsalaisen Dagens Nyheterin ja suomalaisen Helsingin Sanomien kirjoittelua budjetista.

Ruotsin hallitus kertoi maanantaina noin 80 miljardin kruunun eli hieman yli seitsemän miljardin euron jakovarasta. Suuri siivu jakovarasta menee työn ja eläkkeiden verotuksen keventämiseen, mutta myös ruotsalaisten arjen kohonneiden kustannusten kompensointiin. Ruotsin hallitus aikoo esimerkiksi laskea ruoan arvonlisäveron kahdestatoista kuuteen prosenttiin. Myös sähköveroa lasketaan ja päiväkotimaksuja pienennetään.

DN:n pääkirjoituksessa avokätinen talouslinja kyseenalaistetaan ja siinä huomautetaan, että ”valtio ei voi eikä sen pidä hoitaa kaikkea”. Arvostelu kohdistuu veronalennuksia enemmän siihen, kuinka hallitus lupaa helpotuksia esimerkiksi kallistuneisiin ruoka- ja sähkölaskuihin.

– Vaarana on, että ihmisiä hemmotellaan liikaa toisten rahoilla eivätkä he kanna entiseen tapaan vastuuta itsestään, ekonomisti Sami Pakarinen kiteyttää DN:n pääkirjoituksen viestin.

Pakarinen on jakanut X:ssä vertailun vuoksi HS:n kolumnin, jonka mukaan ”Ruotsin hallitus haluaa ostaa vaalivoiton”. Kirjoitus keskittyy pitkälti veronalennuksiin.

– Suomessa Helsingin Sanomat suhtautuu jutussaan epäillen kaikkiin veronalennuksiin, joita Ruotsin hallitus tekee, Pakarinen toteaa.

Ekonomistin mukaan HS:n kirjoituksessa annetaan lisäksi kuva, että Ruotsi on pärjännyt kasvuvertailussa Suomea huonommin, eivätkä veronalennukset ole auttaneet Ruotsin taloutta nousuun.

– Vertailussa kyse vain vuodesta 2024, joka oli Ruotsissa huono. Jos ottaa pidemmän sihdin on selvää, että Ruotsin talous on pärjännyt paremmin ja veronalennuksista on ollut hyötyä, Pakarinen toteaa.

 

 

VeroTUKSEN keventäminen ei kuitenkaan ole tähän mennessä nostanut Ruotsia nousuun.

