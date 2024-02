”Kaikki tapahtui nopeasti” – sotilaat kertovat hyökkääjän rynnäköistä idässä

Venäjä yrittää vallata kaikin keinoin Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan kaupungin. Kaupunkia puolustavat ukrainalaissotilaat ovat kertoneet Kyiv Independentille, millaisia Venäjän rynnäkköhyökkäykset ovat olleet.

Marraskuussa 47. erillisen mekanisoidun prikaatin sotilaat Oleksandr ja Anatoly olivat etulinjassa, kun he havaitsivat Venäjän tykistön ampuvan yhä lähemmäs ja lähemmäs. Molemmat sukelsivat räjähdyksen kaivamaan kraateriin ja toivoivat, että se tarjoaisi riittävää suojaa.

Samalla hetkellä venäläinen kranaatti iskeytyi kraateriin.

– Kaikki tapahtui nopeasti. Hän [Anatoly] vain kirkui. Käärin hänet ja tein kaikkeni, Oleksandr kertoo.

Oleksandr muistaa, kuinka tunsi Anatolyn lämpimän veren puskevan siteiden läpi. Hän joutui odottamaan haavoittuneen taistelutoverinsa kanssa 10 tuntia ennen kuin heidät onnistuttiin evakuoimaan.

Oleksandrin tarina muistuttaa monia Avdijivkassa taistelleiden kertomuksia. Etulinjassa ei ole käytännössä minkäänlaista suojaa sotilaille, ja heidän on tyydyttävä kuoppiin ja kraatereihin. Moni valittaa, ettei puolustuslinjoja ollut valmisteltu riittävästi viime kesänä.

Nyt kun Venäjä käyttää voimansa kaupungin valtaamiseksi, ei aikaa uusien linnoitteiden rakentamiseen enää ole.

– Olisi itsetuhoista laittaa pioneerijoukot rakentamaan linnotteita kun taistelu on kesken, kommentoi sotilasanalyytikko Serhiy Hrabskyi.

Marraskuussa presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati puolustuslinjojen rakentamisen nopeuttamista. Lähimpänä etulinjaa sijaitsevien linjojen rakentaminen jäisi asevoimille, kahden taaemman linjan rakentaminen taas jäisi yksityisten urakoitsijoiden vastuulle.

Haasteena on kuitenkin Venäjän ylivoima tykistössä. Paraskin puolustuslinja murenee, kun siihen iskee riittävästi.

Oleksandrin mielestä ukrainalaiset olisivat tarvinneet vahvemman puolustuslinjan pelkkien juoksuhautojen sijaan.

– Meidän on vain rakennettava puolustuslinja, jossa venäläiset kärsisivät valtavia tappioita. Sitä kyllä rakennetaan, mutta v***u sentään, jos se olisi rakennetu aiemmin, Oleksandr kiroaa.

Monille sotilaille Avdijivkan taistelu muistuttaa Bahmutia, jossa Venäjä käytti samanlaista aggressiivista strategiaa. Vuosi sitten moni taisteli Bahmutissa, jossa Venäjä hitaasti saartoi kaupungin ja sen jälkeen käytti ihmisaaltoja vallatakseen itse kaupungin.

– Heitä on vain niin paljon, ja he etenevät pelkästään suuren joukkomäärän ansiosta, kertoo droonilentäjä Vitalii.

Nyt Avdijivkaan hyökkäävät sotilaat ovat myös kokeneempia kuin Bahmutissa, jossa hyökkäyksistä vastasivat usein vankilasta vapautetut Wagner-palkkasotilasjoukot.

Kaikesta huolimatta ukrainalaiset eivät halua luopua Avdijivkasta. Kaupunki on kolmelta suunnalta Venäjän joukkojen ympäröimänä, ja viime päivinä on raportoitu venäläisjoukkojen päässeen kaupunkiin. Kaupungin pohjoisosassa venäläisten joukot ovat kaupungin itä- ja länsipuolella vain viiden kilometrin päässä toisistaan.

Avdijivkan puolustaminen voikin osoittautua mahdottomaksi, jos venäläiset onnistuvat katkaisemaan kaupungin huoltoyhteydet.

– Olen valmis, mutta en tiedä, olenko täällä loppuun asti, Oleksandr kertoo.

Venäjän uskottaneet menettäneen valtavan määrän sotilaita Avdijivkan valtausyrityksissä, mutta se on myös tuottanut tulosta. Joulukuussa venäläiset valtasivat Avdijivkan koksitehtaan, joka on aiemmin ollut ukrainalaisjoukkojen vahvasti linnoittama.

– He menettivät täysin uskomattoman määrän ihmisiä, mutta se on toissijaista. He pääsivät sisään Avdijivkaan ja voivat myös jatkaa etenemistä, Hrabskyi harmittelee.

Paljon riippuu myös siitä, saako Ukraina riittävästi sotilaallista apua. Kun vuoden 2022 vastahyökkäyksessä Hersoniin ukrainalaisille panssarivaunuille annettiin 120 ammusta, saavat Avdijivkassa ne vain 15-20. Grad-raketinheittimet, jotka pystyvät ampumaan 40 rakettia kerralla, joutuvat tyytymään yhteen rakettiin ammuspulan takia.

Pulaa on myös drooneista ja sotilaista.

– Nyt yritämme vain löytää mahdollisuuksia tuottaa mahdollisimman paljon tappioita hyökkääjälle, hidastaa sen etenemistä ja hankkia lisäa aikaa, Hrabskyi tiivistää.