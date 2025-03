”Kaikki panssarit tuhottiin” – Sotilas kertoo venäläisten rynnäköistä

Kurskin alueella taistellut Ukrainan sotilas kertoo sosiaalisessa mediassa kokemuksistaan viime kuukausien rajuissa taisteluissa. Hänen yksikkönsä oli sijoitettu viime elokuussa vallatun kaistaleen länsiosiin, johon Kreml keskitti kiivaimmat rynnäköt marraskuusta joulukuuhun.

Kertomuksen Blueskyssa jakanut professori Edward Walker toteaa erityisen kiinnostavaksi havainnon siitä, etteivät Venäjän mekanisoidut hyökkäykset onnistuneet käytännössä kertaakaan. Panssariajoneuvoista menetettiin pääosin droonien vuoksi 90–100 prosenttia.

Venäläiset ja pohjoiskorealaiset joukot pääsivät lopulta etenemään vain jalkaväen suorittamien hyökkäysten turvin. Sotilas kertoo venäläisten käyttäneen neljän kuukauden aikana panssarivaunuja vain muutaman kerran.

– Tammikuussa kolmen päivän aikana he lähettivät 13 BMP-3-rynnäkkövaunua ja kolme T-80BVM-panssarivaunua. Kaikki niistä tuhottiin, Ukrainan sotilas toteaa.

Hän sanoo Kremlin keskittäneen Kurskin alueelle valtavan määrän eliittijoukkojaan. Paikalle tuotiin VDV-maahanlaskujoukkoja, merijalkaväen prikaateja ja parhaat lennokkiyksiköt. Tämä kertoo siitä, kuinka suuri nöyryytys Ukrainan yllätysisku oli presidentti Vladimir Putinille.

Ukrainalaissotilaan mukaan vaikein ajanjakso oli viime lokakuu, jolloin sääolosuhteet olivat ihanteelliset Venäjän ilmavoimille. Koneet pudottivat valtavan määrän liitopommeja kohti Ukrainan puolustusasemia.

– He voittivat 24 tunnin aikana oman ennätyksensä, joka tehtiin aiemmin Vovtshanskissa: 84 liitopommia yhtä kylää ja sen lähellä sijainneita muutamia metsikköjä vastaan, sotilas toteaa.

Mekanisoidut hyökkäykset eivät saavuttaneet minkäänlaista menestystä, joten Venäjä siirtyi käyttämään pääosin jalkaväkeä. Venäläistykistön rooli jäi vähäiseksi.

Asiantuntijoiden mukaan Kurskin taisteluiden käänne tapahtui vähitellen vuodenvaihteen jälkeen Ukrainan huoltoyhteyksien jouduttua yhä laajempien lennokki- ja ilmaiskujen kohteeksi. Suurin osa alueelle sijoitetuista yksiköistä on tiettävästi vedetty Ukrainan rajan taakse.

Operaatiota voi pitää ainakin osin onnistuneena, sillä alueen takaisinvaltaus sitoi viime syksystä lähtien valtavan määrän Kremlin sotilaallisia voimavaroja. Niitä olisi voitu käyttää muussa tapauksessa etenemiseen syvemmälle Ukrainan alueelle.

Most of RUAF mechanised attacks consisted of 4-8 AFV.From time to time they used a fog and even smoke to cover their manoeuvres while attacking. I need to say that because of smoke it was hard for us to find them. It’s effective.

— (@kriegsforscher.bsky.social) 2025-03-12T17:53:56.686Z