Kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok.) muistuttaa, että asekaupat ja järjestelmän käyttöönotot ovat useiden vuosien hankkeita eikä niitä voi perua äkkinäisesti.

Hän viittaa viime aikoina saamaansa kansalaispalautteeseen, jossa on vaadittu esimerkiksi Daavidin lingon oston perumista Israelista. Järjestelmä on tilattu 2023, ja se maksaa yli 300 miljoonaa euroa.

– Jokaista kauppaa pitää harkita monista eri näkökulmista. Hinta, toimivuus, huolto ja ammukset, toimitusaika, myyjä sekä tietysti Suomen välttämättömät tarpeet vaikuttavat päätöksiin, Pauli Kiuru huomauttaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa osaa markkinoilla myytävistä järjestelmistä on käytetty todellisissa tilanteissa ja osaa vain testiolosuhteissa.

– Laajat kaupat ja käyttöönotto kestävät valmistelusta, kilpailutuksesta, sopimuksista, toimituksista ja koulutuksesta johtuen useita vuosia.

– Kun sopimukset on tehty, niin peruminen tulisi Suomelle kalliiksi. Korvaavan järjestelmän saaminen alkaisi alusta ja oma puolustuksemme kärsisi. Nykyisessä tilanteessa puolustustarvikkeissa on pitkät toimitusajat. Kysyntää on maailmanmarkkinoilla tarjontaa enemmän, Kiuru jatkaa.

Hän huomauttaa, että osa tai mahdollisesti kaikki maksumme menisivät kauppojen perumisten vuoksi hukkaan.

– Siksi esimerkiksi F-35 (USA) tai Daavidin linko (Israel) -kauppoja ei voi perua yllättäen. Olen saanut viestejä, joissa on vaadittu jopa molempien kauppojen perumista.

Kiuru muistuttaa myös, että meillä on itärajan takana aggressiivinen sotarikosmaa.

– Suomen puolustusta ja sen jo sovittuja parannuksia en ole valmis heikentämään Daavidin linko -kauppaa tai muita kauppoja perumalla. Tässä ajattelen Suomessa asuvien oikeutta turvaan.

Lopuksi hän toteaa, että mitä Israelissa tapahtuu, voi hyvinkin vaikuttaa jatkossa tilauksiimme.

– Pitkällä tähtäimellä kaikkia näkökulmia on tarkasteltava kriittisesti.