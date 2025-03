Nimekäs ranskalainen Venäjä-asiantuntija Françoise Thom pitää luultavana, että Donald Trump ja Vladimir Putin ovat salaisesti sopineet Ukrainan pilkkomisesta ja presidentti Volodymyr Zelenskyin syrjäyttämisestä osana tulevaa rauhansopimusta jo kauan ennen Zelenskyin äskettäistä julkista häpäisyä Valkoisessa talossa.

– Tässä julkisessa lynkkauksessa oli kaikki Kremlin muurien sisällä suunnitellun erikoisoperaation tunnusmerkit, Pariisin Sorbonnen yliopistossa työskentelevä Thom sanoo Desk Russie -verkkolehden julkaisemassa artikkelissa.

Kreml on hänen mukaansa jo pitkään tähdännyt siihen, että länsimaat taipuisivat painostamaan Ukrainan antautumiseen.

– Se oli Minskin sopimusten tavoite: Kreml toivoi, että Ranska ja Saksa painostaisivat Ukrainan johtajat alistumaan Moskovan vaatimuksiin. Marraskuussa 2021 Sergei Lavrov yritti viedä tätä eteenpäin, mutta joutui ikävästi yllätetyksi, kun Pariisi ja Berliini kieltäytyivät leikkimästä mukana, Thom toteaa.

– Venäjän ulkopolitiikalle on ominaista poikkeuksellinen sinnikkyys. Hanketta ei hylätty, vaan sitä vain lykättiin, kunnes suotuisampi tilaisuus tarjoutuisi. Oikea hetki koitti, kun Trumpin hallinto nousi valtaan Washingtonissa, hän jatkaa.

– Kremlin miesten tavoin presidentti Trump lakeijoineen ei pelkää leveillä röyhkeydellään päivänvalossa. Häpeämättömyyden estoton osoittaminen on heidän mielestään todiste kaikkivoipaisuudesta. Zelenskyin lynkkaaminen muistutti propagandisti Vladimir Solovjevin ennen Venäjän hyökkäystä helmikuussa 2022 isännöimiä tv-keskusteluja, joissa pseudoasiantuntijoiden ulvova lauma päästettiin epäonnisen ukrainalaisen kimppuun ja julistettiin, että Ukraina lakaistaan kartalta ja tuhotaan, Thom toteaa.

– Trump ja Vance eivät innokkuutensa huumassa tajua joutuneensa itse Putinin virittämään ansaan. Putinin tavoitteena on osoittaa, että Venäjä on alistanut Yhdysvallat, koska Yhdysvaltain johtajat ovat omaksuneet hänen kielensä ja tapansa. Trump ja Vance luulivat saavansa Zelenskyin antautumaan. Todellisuudessa he allekirjoittivat julkisesti Yhdysvaltojen antautumisen Venäjälle, hän sivaltaa.