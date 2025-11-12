Tasavallan presidentti Alexander Stubb vastasi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa kysymykseen siitä, miten hän kommentoi presidentti Sauli Niinistön ehdotusta suoran keskusteluyhteyden avaamisesta Venäjän johtajan Vladimir Putinin kanssa.

Aluksi Stubb huomautti, että tämä keskustelu ei ole millään tavalla uusi.

– Olemme tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana yhdessä eurooppalaisten kollegoiden kanssa tätä paljon pohtineet. Keskusteluja on käyty, Stubb sanoi.

Hänen mukaansa tärkeintä kuitenkin on se, että Suomen kaltainen maa ei joudu Unkarin tai Slovakian asemaan.

– Kaikki keskustelu, joka Venäjän kanssa käydään, käydään koordinoidusti, Stubb painotti.

Stubb sanoo itse poliittisen uransa aikana oppineensa myös sen, että kaikista keskusteluista ja vaikutuskanavista ei myöskään puhuta julkisuuteen. Hän korosti myös, että rauhan välittäminen vaatii aika paljon kärsivällisyyttä.

– Jossain vaiheessa eurooppalaiset johtajat keskustelevat varmasti Putinin kanssa. Mutta totean vielä kerran, että tässä keskustelussa ei ole mitään uutta.