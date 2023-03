Kai Mykkänen: On talouslinjan vaihdon paikka

Kokoomus on linjannut, ettei se lähde hallitukseen, joka ei sitoudu uskottavasti valtiovarainministeriön suosittamaan talouden tasapainotusohjelmaan.

– Meillä on periaatteet, joista emme luovu, kuten tämä velkaantumisen kääntäminen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi Ilta-Sanomien Haapala-TV:ssä.

Kokoomuksen mukaan talouden sopeutusta on tehtävä ensi vaalikaudella kuudella miljardilla ja sitä seuraavalla vaalikaudella kolmella miljardilla eurolla. SDP on esittänyt huomattavasti pienempää sopeutusta.

– SDP:n täytyy nöyrtyä. On talouslinjan vaihdon paikka, Mykkänen sanoi.

– Heidän talouslinjansa on höttöinen, ja he eivät heidän talousohjelmansa perusteella ole tosissaan siinä, että tässä maassa lopetettaisiin velkaantuminen.

SDP haluaa Mykkäsen mukaan jatkaa ”vasemmistolaista velkapolitiikkaa”.

– Linjan perusteella he härkäpäisesti pitävät kiinni siitä, että nykyinen vasemmistolainen hallitus, jonka aisaa keskusta on kannatellut, olisi vaihtoehto, jolla he haluavat jatkaa.

Mykkänen sanoi, että kokoomus ei lähde keskustan tavoin takaamaan velkahallitusta.

– Nyt tehdään eri suuntaista politiikkaa kuin (Antti) Rinteen ja (Sanna) Marinin hallituksissa, oli se hallituspohja sitten mikä tahansa ja jos se meidän tukea vaatii.