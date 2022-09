Kahden Venäjän pataljoonan väitetään jääneen saarroksiin

Ukrainan asevoimien on väitetty edenneen viimeisen viikon aikana Donetskin pohjoisosassa sijaitsevan Lymanin kaupungin ympäristössä.

Asialle ei ole saatu vielä virallista vahvistusta, mutta sotaa seuraavien venäläisten Telegram-kanavien mukaan ukrainalaisjoukot olisivat murtautuneet läpi rintamalinjasta Lymanin pohjoispuolella. Asiantuntijoiden mukaan alueelle oli aiemmin sijoitettu neljä alivahvuista pataljoonaa, jotka koostuivat pääasiassa BARS-reserviläisistä ja aiemmissa taisteluissa tappioita kärsineiden yksiköiden rippeistä.

Ukrainan on kerrottu vapauttaneen viime päivinä useita kyliä ja joutuneen tämän jälkeen Venäjän 20. armeijan vastahyökkäyksen kohteeksi. Eräs venäläinen sotilasalan bloggaaja esitti viikonloppuna huolen Lymanin koillispuolella sijaitsevan Svatoven valtaamisesta, mikä jättäisi kaikki kaupungin puolustajat saarroksiin.

Kahden venäläispataljoonan arvioidaan jo jääneen mottiin Drobyshevon luona. Yksiköihin ei ole saatu yhteyttä kahteen tai kolmeen vuorokauteen.

Ukrainan asevoimat kertoo lisäksi tuhonneensa kaksi modernia T-90-taistelupanssarivaunua Harkovan alueella Venäjän epäonnistuneen vastaiskun yhteydessä.

Ukrainalaisen sotilasasiantuntija Oleg Zhdanovin mukaan Venäjän Wagner-palkkasotilaat ovat samalla jatkaneet hyökkäyksiään Bahmutin kaupungin lähellä Itä-Ukrainassa. Ukrainan kerrotaan siirtäneen puolustuksen tueksi yli 600 haupitsia, kranaatinheitintä ja muuta tykistöasetta ja vallanneen takaisin aiemmin menetettyjä asemia Bahmutin ympäristöstä.

LUE MYÖS:

”Äänestyksissä voi tulla kiire” – Ukrainan joukkojen kerrotaan edenneen taas (VU 25.9.2022)

Lyman.

I belive the AFU has established atleast 5 crossings over the Oskil and SD river. The reason the russians are prepared to defend Lyman until the last man, is it's a key blocking positions for the axis of advance east of the Zherebets river. pic.twitter.com/h2PDL4rqsQ

— Def Mon (@DefMon3) September 25, 2022