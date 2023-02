”Kahden seuraavan hallituksen pitää olla 1,5 kertaa Sipilän hallitusta kovempia”

Suomella on edessään 13 miljardin euron sopeutustoimet kahden seuraavan vaalikauden aikana, konsultti Jussi Pyykkönen arvioi tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Talouspolitiikan johtajan kompassi -analyysissaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo vertaa tulevien vaalikausien hallituksia Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen (2015–2019). Sipilän hallituksen aikana toteutettiin mittavia menoleikkauksia, jotta valtion velkaantuminen saatiin pysähtymään.

Tällä hallituskaudella valtion velkaantuminen on kiihtynyt nopeasti. Sanna Marinin (sd.) hallitus on perustellut rahankäyttöä muun muassa korona- ja energiatilanteella, mutta kriiseistä riippumattomia menolisäyksiä on ollut yli kymmenen miljardin euron edestä.

– Jos joku piti Sipilän hallitusta ”liian kovana”, niin nyt pitäisi kahden seuraavan hallituksen olla 1,5 kertaa kovempia kuin Sipilän hallituksen. Kovat ajat edessä, Wallinheimo kirjoittaa Twitterissä.

