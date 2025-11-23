Kadut ovat nyt vaarallisen liukkaita

Jalkakäytävät ovat tänään sunnuntaina aamupäivän aikana erittäin liukkaita osassa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Jalankulkijoita koskeva varoitus on voimassa Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Liukkauden taustalla on jään päälle kertynyt vesi. Ilmatieteen laitoksen mukaan liukastumisriski on huomattava.

Myös ajokeli on huono osassa maata. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosan alueilla ajokeli on huono lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ajokelivaroitus on voimassa maanantaihin saakka.

Tänään sunnuntaina maan keskiosan yllä on vesi- ja räntäsadealue. Pohjoisemmassa Suomessa sade tulee lumena.

Eteläisessä Suomessa sää on huomisaamuun asti pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila on nollan ja viiden lämpöasteen välillä.

Maan keskiosassa sekä Pohjois- Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa sää on monin paikoin pilvinen ja sateinen, lämpötilan ollessa viiden pakkasasteen ja viiden lämpöasteen välissä.

Maan pohjoisimmilla alueilla lämpötila voi laskea jopa -30 asteen tienoolle.