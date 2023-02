Kaasuputki räjähti Moskovan koillispuolella

Venäläismedian mukaan maakaasuputki on räjähtänyt noin 250 kilometriä Moskovan koillispuolella.

Jaroslavlin alueella kulkevassa pääputkessa havaittiin vuoto Jeremeitsevon kylän lähellä, Venäjän hätätilaministeriö tiedottaa.

Ministeriön mukaan maanantaina syttynyt palo saatiin rajattua ja sammutettua. Kukaan ei loukkaantunut välikohtauksessa.

Gazprom-yhtiön työntekijöiden ja viranomaisten kerrotaan selvittävän palon syttymissyytä.

Venäjällä on sattunut lukuisia teollisuus- ja sotilaskohteiden räjähdyksiä ja tulipaloja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Osaa tapauksista on selitetty vanhentuneella tai kovassa käytössä olleella infrastruktuurilla, mutta joidenkin välikohtausten on arveltu viitanneen mahdolliseen sabotaasiin tai suoranaisiin iskuihin.

LUE MYÖS:

Venäjällä palaa taas – ”Sattuman voi jo poistaa syistä” (VU 3.5.2022)