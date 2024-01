”Käärme, jonka pää on katkaistava” – Brittieversti nostaa Lähi-idän kriisistä tärkeän seikan

Britannian kuninkaallisen panssarirykmentin entinen komentaja, eversti evp. Hamish de Bretton-Gordon kommentoi The Telegraph-lehden kolumnissaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten eilisyön iskuja Jemeniin.

Brittieverstin mukaan huthikapinallisten tukikohtia tulee pommittaa täsmäiskuilla, kunnes he antavat periksi.

De Bretton-Gordon kutsuu Iranin tukemien kapinallisten terroristijoukkoa ”käärmeeksi, jonka pää on katkaistava” ennen kuin Lähi-itä on tulessa ja huthit pitävät koko kansainvälistä kauppaa panttivankinaan.

– Lännen toimet viime yönä näyttävät vihdoin siltä, että olemme ottaneet opiksi katastrofaalisesta Syyrian konfliktin hoidosta vuonna 2013, jonka jäljiltä näytimme heikoilta ja päättämättömiltä.

Huthien iskut Punaisellamerellä ovat jatkuneet siitä saakka, kun Hamas lokakuussa hyökkäsi Israeliin.

Business Insider on laskenut, että Punaisenmeren tilanne voi nostaa rahtihintoja jopa yli sadalla prosentilla, mikä on nostattanut pelkoja inflaation uudesta kiihtymisestä Euroopassa.

De Bretton-Gordonin mukaan Syyrian sisällissodan tapahtumista voi hakea vertailukohtaa nykyhetkeen. Länsi ei vuonna 2013 saanut toimittua, vaikka Syyrian diktaattori Bashir Al-Assad käytti kemiallisia aseita ja tappoi Ghoutassa 1500 siviiliä. Sen jälkeen siviilien kaasuttaminen hermomyrkyillä vain jatkui.

– Assad pysyi tuolloin vallassa kriittisellä hetkellä.

– Seuraavan viiden vuoden ajan Assad jatkoi siviilien tappamista ja käytti kemiallisia aseita yli 100 kertaa, de Bretton-Gordon kirjoittaa.

Assadin kemiallisia laitoksia tuhottiin lopulta länsivoimin vuonna 2017 ja 2018, hän jatkaa.

– Toivon, että poliitikot ovat oppineet läksynsä tästä kauheasta tarinasta: terroristeja ja tyranneja ei pidä yrittää rahoitella, koska rankaisematta jäänyt pahuus vain kasvaa.

De Bretton-Gordonin mukaan viimeyön kaltaisia iskuja pitää olla valmis jatkamaan, kunnes uhka on poistettu, vaikka nyt näyttää siltä, että kyse oli yksittäisestä, laajasta vastaiskusta.

– Kiina on paljon puhuvan hiljaa. Punaisenmeren tilanne vaikuttaa eniten heidän tuotteisiinsa ja palveluihinsa, joten on valitettavaa, että jälleen kerran Britannian ja Yhdysvaltojen on tehtävä se, mitä täytyy. Kun maailman toiseksi voimakkain sotilasmahti ei tee mitään, se kyllä kertoo jotain heidän mentaliteetistaan, de Bretton-Gordon arvioi.

Hänen mukaansa USA:n ja Britannian liittouma vähintäänkin rohkaisee Irania pidättäytymään tilanteen eskaloimisesta.

– Ainoa asia, jonka tyrannit ja terroristit ymmärtävät, on yhtäläinen väkivallan uhka vastapuolelta. [–] Ellei sitä ole, he vain jatkavat ja lisäävät hyökkäyksiään.