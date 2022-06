Kaapatut asiakirjat paljastavat Kremlin epäonnistumisen – Näin hyökkäyksen piti mennä

Ukrainan kaappaamat Venäjän asevoimien asiakirjat paljastavat, että Moskova odotti laajamittaisen hyökkäyksen aloitettuaan Kiovan kaatuvan 12 tunnissa ja Ukrainan hallituksen pakenevan kolmessa vuorokaudessa.

– Venäjä oli väärässä, ja länsi oli naiivi uskoessaan nopean antautumisen tapahtuvan, kertoo Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov CNN:lle.

Britannian puolustusvoimien komentaja Tony Radakinin mukaan Venäjä on käyttänyt noin 25 prosenttia armeijansa [maavoimien] voimasta saadakseen vallattua pienen määrän aluetta, ja 50 000 ihmistä on joko kuollut tai loukkaantunut.

Amiraalin mukaan Venäjä voi tulevien viikkojen aikana saavuttaa pieniä taktisia voittoja, mutta sotaa ei voida millään mittarilla pitää onnistuneena.

– Se saattaa saada taktisia onnistumisia tulevina viikkoina. Ja ne saattavat jatkua muutaman seuraavan viikon ajan. Mutta Venäjä häviää strategisesti.

Komentajan mukaan Venäjä ei voi miehittää koko Ukrainaa, koska se on kärsinyt raskaita tappioita ja sen kehittyneet ohjukset ovat vähissä.

Ukrainan puolustuskontaktiryhmän kerrotaan sitoutuneen tarjoamaan Ukrainalle kaiken, mitä se tarvitsee puolustaakseen itseään.

– Olemme puolustusministeri Reznikovin kanssa olleet tiiviissä yhteydessä taistelukentällä tapahtuvista muutoksista ja työskentelemme vastataksemme Ukrainan pyyntöihin uusista valmiuksista, erityisesti sen tarpeisiin pitkän kantaman tulen, panssareiden ja rannikkopuolustuksen osalta, sanoi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin avauspuheenvuorossaan Ukrainan puolustuskontaktiryhmän kokouksessa Brysselissä keskiviikkona.

Pentagonin päällikön mukaan Ukrainalla on edessään ratkaiseva hetki taistelukentällä.

– Emme voi aliarvioida Ukrainan kohtaamaa haastetta. Venäjä käyttää pitkän kantaman tulta yrittääkseen vallata Ukrainan asemat ja Venäjä jatkaa Ukrainan pommittamista umpimähkäisesti ja piittaamatta siviileistä. Meidän on siis vahvistettava yhteistä sitoutumistamme Ukrainan puolustukseen ja meidän on ponnisteltava entistä kovemmin varmistaaksemme, että Ukraina pystyy puolustamaan itseään, kansalaisiaan ja aluettaan, Austin sanoi.

#EXCLUSIVE: Captured Russian military documents suggest Moscow expected Kyiv to fall in 12 hours, and #Ukraine govt to flee in 72 hours, UKR defense minister tells me. Says Russia was wrong, and West was naive for believing rapid capitulation would happen.

— Matthew Chance (@mchancecnn) June 16, 2022