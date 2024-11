”Kaaosta” – Ukrainan asevoimien johdolta vaaditaan nopeita muutoksia

Venäjän etenemistahdin arvioidaan kiihtyneen viime viikkojen aikana Donetskin alueella.

Ukrainan uupuneet ja alivahvuiset yksiköt eivät pysty kenraalimajuri Dmitro Martshenkon mukaan pitämään kiinni nykyisestä rintamalinjasta. Tunnettu ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov on samoilla linjoilla ja arvioi, että puolustajan haasteena ovat myös sotilasjohdon puutteet.

– Meillä on monia innovaatioita, mutta niitä ei saada laajennettua koko rintamalinjalle. Joissakin yksiköissä näitä sovelletaan erinomaisella tavalla, ja he hallitsevat rintamalohkoaan ja pystyvät voittamaan venäläiset. Tämä on suurin ongelmamme, koska innovaatioiden laajentamiseen tarvittaisiin hyvin joustavia ja tehokkaita instituutioita, Juri Butusov sanoi liettualaisen upseeri Alminas Sinevičiusin videohaastattelussa.

Juri Butusovin mukaan Ukrainan strategisen johdon ja ruohonjuuritason välillä on jättimäinen kuilu, mikä heikentää asevoimien suorituskykyä ja lisää tappioita. Moderni sodankäynti muuttuu joka kuukausi, joten johtamis- ja taistelutavan olisi kehityttävä sen mukana.

Nopeammin toimintaansa muuttava osapuoli saa etulyöntiaseman taistelukentällä.

– Eräänä esimerkkinä voi mainita, että improvisoidun operatiivisen johtomme alaisuudessa on 22 prikaatia ja noin 50 pienempää yksikköä. Siis yhden tilapäisen johdon alaisuudessa. Se on kamalaa ja mahdotonta, mutta silti toimimme näin. Se ei valitettavasti tuo joustavuutta, vaan kaaosta, Butusov valittelee.

Sotakirjeenvaihtaja huomauttaa sodan alkaneen noin 25 prikaatilla. Liikekannallepanon jälkeen prikaateja on yli sata, samoin kuin pienempiä erillisiä pataljoonia.

– Tarvitsemme niiden komentamiseen ja hallintaan tehokkaamman rakenteen, Butusov arvioi.

Vastuu uudistuksista on poliittisella johdolla, mutta vakiintuneiden järjestelmien muuttaminen on valtava urakka. Ukrainan poliittinen johto on lisäksi kriisiolosuhteissa kovan paineen alla.

– Eikä heillä ole tällaista kokemusta. Meillä on paradoksaalinen tilanne, jossa rauhanajan hallitus joutuu johtamaan taistelua. He eivät valitettavasti ole valmiita tähän tehtävään, Juri Butusov toteaa.

LUE MYÖS:

”Rintama on romahtanut” – Kenraalilta synkkä arvio venäläisten etenemisestä (VU 30.10.2024)

Yuriy Butusov: "the situation at the front is critical, in some directions our front is simply collapsing, which makes it impossible for us to hold the southern part of Donbas" pic.twitter.com/gm8ctVsOF8

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) October 29, 2024