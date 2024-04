Kaaosta Boeingin tehtaalla: Nämä tapahtumat edelsivät lentoturmaa

Useat työntekijät ovat kertoneet laajoista ongelmista amerikkalaisen lentokonevalmistaja Boeingin ja sen alihankkijoiden tehtailla.

Yhtiö oli vaikeuksissa jo ennen korona-aikaa kahden 737 MAX -matkustajakoneen maahansyöksyn surmattua 346 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Satoja koneita jouduttiin pitämään lentokiellossa lähes kahden vuoden ajan.

Uusi toimitusjohtaja David Calhoun lupasi keskittyä turvallisuuden kohentamiseen. Matkustajakoneiden kysyntä kasvoi kuitenkin nopeasti pandemian jälkeen, mikä loi merkittävää painetta tuotantolinjoille. Boeingin oli määrä toimittaa vuonna 2023 yhteensä 450 uutta matkustajakonetta, joista oli elokuuhun mennessä valmiina vain 271 kappaletta.

Alaska Airlines -lentoyhtiön 737 MAX 9 -koneesta irtosi käyttämätön hätäuloskäynti kesken lentoa 5. tammikuuta 2024. Tuliterä lentokone oli otettu käyttöön vain kaksi kuukautta aiemmin.

Oven kiinnityspulteista vastanneella tuotantolinjalla työskennellyt henkilö kertoo Wall Street Journalille aikataulupaineista.

– Minulla on määräaika joka päivä, ja niin on työryhmällänikin. Jos jokin on myöhässä, niin se pitää saada takaisin aikataulun raameihin, työntekijä sanoo.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA oli painostanut yhtiötä ammattiliiton kanssa kohentamaan käytäntöjä ja palauttamaan toisen osapuolen laatutarkastukset, joista oli hiljattain luovuttu.

FAA:n johtaja Mike Whitaker kertoo järkyttyneensä siitä, ettei Rentonin tehtaan kierroksen yhteydessä annettu tavanomaisia turvallisuustietoja. Spirit-alihankkijan ongelmat vaikuttavat olleen erityisen laajoja.

Amerikkalaismedioissa Boeingin tuotantolinjojen tilannetta on kuvailtu sekavaksi tai kaoottiseksi. WSJ:n tutkimien asiakirjojen perusteella osa tuotantoprosesseista jäi kokonaan välistä. Sekaannukset ja viivästykset olivat yleisiä.

Yhdysvaltain liittovaltio on käynnistänyt aiheesta useita tutkimuksia. Boeingia vastaan avattiin keväällä oikeusministeriön aloitteesta rikostutkinta.