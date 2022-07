Käänne säähän: Sateet lähestyvät Suomea

Lämpötilat ovat tällä viikolla laskusuunnassa ja sateet lisääntyvät, Foreca ennustaa blogissaan.

Paikoin voi esiintyä myös ukkosta.

Lämpötila on 4. heinäkuuta alkavalla viikolla laskusuunnassa, ja epävakainen sää vallitsee. Paikoin on edelleen myös ukkosta.

Helteet ovat maanantain jälkeen päättymässä ja kuurosateita on liikkeellä tämänhetkisen ennusteen mukaan viikon jokaisena päivänä. Sade voi olla paikallisesti rankkaakin, mutta vastaavasti Suomeen jää todennäköisesti myös alueita, joille ei viikon aikana osu ainuttakaan sadepilveä.

Tiistaina lämpötila on päivällä enää 20–25 astetta, ja paikallisesti sade laskee lämpötilaa entisestään. Keskiviikon vastaisena yönä lämpötila on 10–15 astetta. Keskiviikkona lounaistuuli on aluksi edelleen kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Säässä ei ole suurta muutosta verrattuna tiistaihin: pilvisyys vaihtelee monin paikoin, ja myös sadekuuroja ukkosineen tulee eri puolilla Suomea.

Päivälämpötila on 17–22 astetta, Lapin luoteisosassa 10–16 astetta.

Loppuviikosta kuurosateita tulee päivittäin laajoilla alueilla, ja myös ukkosen mahdollisuus pysyy päivästä toiseen. Päivälämpötilat asettuvat lähes koko maassa 17–22 asteeseen, ja Lapin pohjoisosassa sekä sateessa jäädään paikoin viiteentoista asteeseen tai jopa sen alle.

