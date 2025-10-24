Käänne parempaan: Joka toinen pk-yritys kertoo nyt hyvästä tilanteesta

Pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjägallup. Yrityksistä 49 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arviot ovat parantuneet elokuusta 2025.
Parhaimmat arviot antavat asiantuntija-alan yritykset sekä yli kymmenen henkeä työllistävät.
– Tiedot ovat rohkaisevia ja kertovat osaltaan, että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan, Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo tiedotteessa.
– Entistä suurempi osa pk-yrityksistä raportoi hyvästä tilanteesta ja paremmista näkymistä, Salminen jatkaa.
Arvion nykytilasta ”ei hyvä eikä huono” antaa 31 prosenttia. Melko tai erittäin huonoksi tilanteensa kokee 19 prosenttia.
– Mielenkiintoista on, että asiantuntijapalveluissa ja rakentamisessa on suhteellisesti eniten yrityksiä, joilla on hyvä tilanne. Toisaalta rakentamisessa on myös suhteellisesti eniten huonossa tilanteessa olevia, Salminen huomauttaa.
Suhdannenäkymä on yrittäjägallupin mittaushistorian toiseksi paras. Näkymä oli parempi vain maaliskuussa 2023.
Muutos edellisestä kyselystä on pieni, mutta oikeaan suuntaan. Noin kolmannes yrityksistä (34 prosenttia) arvioi taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Koko maassa heikentymistä tai lopettamista odotetaan 17 prosentissa yrityksistä.
– Erityisesti nuoret yrittäjät odottavat parempaa. Se ei ole yllätys, sillä he ovat usein teknologisesti edistyneitä.
Alueellisesti näkymät ovat erityisesti paranemassa Uudellamaalla. Itä-Suomen tilanne on mainettaan parempi.
– Alueellisessa vertailussa itäsuomalaiset yritykset raportoivat juuri nyt parhaasta taloudellisesta tilanteesta, mutta tulevaisuuden näkymät ovat siellä heikoimmat. Siksi alue tarvitsee tukitoimensa, Salminen sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa 1.–8. lokakuuta 2025. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.