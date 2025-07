Käänne markkinoilla: Täällä vanhat asunnot menevät nyt kaupaksi

Vanhojen osakeasuntojen myynti kasvoi merkittävästi, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Kiinteistövälittäjien kautta tehtyjen kauppojen lukumäärä kasvoi vuoden 2025 toisella neljänneksellä erityisesti Vantaalla, 29 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua oli myös pääkaupunkiseudulla kokonaisuudessaan (23 prosenttia) sekä kehyskunnissa (26 prosenttia). Suurista kaupungeista pienintä kasvu oli Turussa (kymmenen prosenttia). Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilastosta.

– Alkuvuodesta kauppojen määrän kasvua vuodentakaiseen selitti ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden poistuminen 1.1.2024, mutta nyt voitaneen puhua jo aidosta markkinan piristymisestä. Hinnat kuitenkin odottavat yhä nousuaan, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Sami Penttilä tiedotteessa.

Kuudessa suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta. Muualla maassa hinnat laskivat myös, joskin muutos oli selvästi lievempää (-0,1 prosenttia).

– Osakeasuntojen hintojen kehitys suurten kaupunkien ja muun Suomen välillä eriytyi 2010-luvun alkupuolella. Kehitys on ollut positiivista suurissa kaupungeissa, kun taas niiden ulkopuolella hinnat ovat laskeneet. Toisaalta asuntomarkkinoiden romahdus vuonna 2022 iski kovemmin juuri suuriin kaupunkeihin, joiden indeksi on pudonnut noin 14 prosenttia huipustaan. Suurten kaupunkien ulkopuolella vastaava pudotus on noin 12 prosenttia, Penttilä jatkaa.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa koko maassa 1,3 vuodentakaisesta ja 0,4 prosenttia toukokuusta. Suurista kaupungeista hinnat nousivat kesäkuussa ainoastaan Espoossa, 1,9 prosenttia. Samanaikaisesti kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin 30 prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Kuluttajat edelleen varovaisia

Suomen yrittäjien pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan asuntokauppa kipuilee ostajien kadonneen luottamuksen ja heikon taloustilanteen kanssa. Hänen mukaansa asuntomarkkinoiden ahdinkoa kuvastaa kuluttajien kadonneet asunnonostoaikeet.

– Vuoden 2025 tammi-heinäkuun ostoaikeet olivat surkeat – matalampia lukuja on nähty viimeksi vuonna 2001, jolloin lompakoissa pidettiin vielä markkoja eurojen sijaan, Brotherus sanoo tiedotteessa.

Ekonomisti huomauttaa, että kauppa käy asteittaisesta toipumisesta huolimatta yhä vajaateholla, mikä pitää hinnat pihtiotteessa.

– Vasta kauppamäärien nousu normaalia vilkkaamaksi pakottaa ostajat kisaamaan kohteista laajemmin, mikä nostaa myös toteutuneita kauppahintoja korkeammalle. Kuluvan vuoden hintakehitys jää pakkaselle vastoin odotuksia, Brotherus ennakoi.

Toisaalta pääkaupunkiseudulla näkyy merkkejä kysynnän paluusta, kun Helsingissä väestökasvu oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla nopeinta sitten 1960-luvun. Kasvukeskuksista myös Turku ja Tampere jatkoivat kasvun tiellä, Turun jopa ohittaessa Tampereen kehityksen.

– Korot ovat tasaantuneet kahden prosentin paikkeille, mikä on huomatta helpotus neljän prosentin huippuun verrattuna, mutta taso on yhä Suomen taloudelle turhan korkea. Taloustilanteelle liian korkeat korot ovat keskeisin syy asuntomarkkinoiden hitaaseen toipumiseen.