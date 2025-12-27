Jyrki Katainen Ylellä: Suomi voisi vauhdittaa kasvua Ruotsin mallilla

Ruotsi on ylivoimaisesti paras pääomamarkkina Euroopassa, arvioi ex-pääministeri, nykyinen Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen Ylen haastattelussa. Hänen mukaansa Ruotsin menestys perustuu tietoisesti rakennettuun malliin.

– Siellä on avoimesti ja tarkoituksellisesti lähdetty rakentamaan kansankapitalismia. Heillä on ajattelu, että pääoma kuuluu kansalle, Katainen sanoo Ylelle.

Kataisen mukaan Euroopan keskeinen ongelma on pääomamarkkinoiden hajanaisuus.

– Meillä on 27 erilaista pääomamarkkinaa ja mikään niistä ei oikein toimi paitsi Ruotsi. Tämä on myös Suomen ja Ruotsin keskeisin ero taloudessa.

Hänen mukaansa pääomaa on huomattavasti helpommin saatavilla Yhdysvalloissa ja Ruotsissa kuin Suomessa. Siksi Suomen tulisi ottaa Ruotsista mallia erityisesti verokannusteissa. Myös Ruotsin osakesäästötili on Kataisen mukaan tuotteiltaan monipuolisempi kuin suomalainen vastine.

Toimivan järjestelmän ansiosta yritysten on helpompi saada pääomarahoitusta, mikä tukee kasvua ja riskinottoa. Katainen arvioi, että tästä syystä monen yrityksen kannattaa kasvaa nimenomaan Ruotsissa.

– Jos minun yksi asia pitäisi Euroopassa muuttaa, niin se on tämä asia.

Yritysten varovaisuus heijastuu talouteen

Katainen kritisoi haastattelussa myös suomalaisia yrityksiä kasvuhaluttomuudesta. Hänen mukaansa varovaisuus heijastuu koko kansantalouteen.

– Suomalaiset yritykset keskittyvät liiaksi ydinliiketoimintaansa ja osinkojen maksamiseen kasvun kustannuksella, Katainen sanoo.

– Uudet liiketoimintamahdollisuudet jäävät silloin kokeilematta. Eli ollaan erittäin hyviä siinä mitä jo tehdään, mutta ei haeta kasvua uusilta aloilta.

Katainen toivoo, että ainakin osa suomalaisista yrityksistä uskaltaisi hakea rohkeammin kasvua uusilta toimialoilta samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.