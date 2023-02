Jyri Häkämies hallituksen politiikasta: Meillä on ollut velkaryyppy päällä

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan nykyinen hallitus on epäonnistunut julkisen talouden hoitamisessa.

– Hallitus on tietysti toiminut kriisioloissa, mutta tietenkin meillä on ollut velkaryyppy päällä ja nyt nähdään, että se oppi, että otetaan velkaa ja velka on korotonta, se ei ihan pitänyt ja nyt korkomenot ovat kasvussa, Jyri Häkämies sanoo Verkkouutisille.

Elinkeinoelämän järjestöt kertoivat tiistaina yhteisistä tavoitteistaan seuraavalle hallitukselle. Järjestöt vaativat muun muassa, että julkisen talouden velkaantuminen pitää julkisia menoja karsimalla.

– Pitää tehdä määrätietoinen, kahden vaalikauden mittainen katkaisuohjelma ja edetä sen mukaisesti. Samaan aikaan on pystyttävä löytämään kasvu panoksia, Häkämies sanoo.

EK on ehdottanut, että valtion omaisuutta myymällä voitaisiin kohdentaa varoja esimerkiksi tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatio-toimintaan. Häkämiehen mukaan myös sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan uudistuksia ja lisää kilpailua.

– Me tarvitaan uudistuksia sote-puolelle. Pala palalta pitää avata markkinaa niin, että julkisesti tuotettujen palveluiden kustannukset avataan ja tuodaan yksityinen siihen rinnalle.

Järjestöjen mielestä seuraavan hallituksen pitää tehdä päätökset, joilla avoimelle sektorille voi syntyä henkilötyövuosina mitattuna 100 000 työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä.

Työmarkkinoilla on Häkämiehen mukaan lisättävä paikallista sopimista ja lisättävä työnteon kannustimia alentamalla tuloverotusta ja porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

– Jos ajatellaan työttömyysturvan uudistamista, niin kyllä suurin este löytyy Hakaniemestä ja niistä puolueista, jotka Hakaniemeä kuuntelee, Häkämies toteaa.

Jos seuraava hallitus ei pysty tekemään tarvittavia uudistuksia, EK:n toimitusjohtajan mukaan julkinen talous ajaa “päin seinää”.

– Se tarkoittaa tietysti sitä, että kansan kielellä ajetaan päin seinää. Joudutaan leikkauksiin, ja joudutaan ikään kuin pakon edessä leikkaamaan sen sijaan, että me pystytään tekemään valintoja, jotka on vietävissä läpi.

– Helppoa ei seuraavalla hallituksella tule olemaan, mutta vaihtoehto on rujo, hän sanoo.

LUE MYÖS:

Elinkeinoelämä vaatii loppua velkaantumiselle