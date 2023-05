Jussi Halla-aho: Velvoitteiden tiukka tulkinta ajaa Suomen altavastaajan asemaan

Perussuomalaisten kansanedustajan Jussi Halla-ahon mielestä Suomi tulkitsee omia sitoumuksiaan ja velvoitteitaan ”hyvin kirjaimellisesti”, mikä asettaa meidät hankalaan tilanteeseen, kun Venäjä toimii täysin päinvastoin.

Halla-aho otti Säätytalolla kantaa Venäjän tekemään Suomen edustustojen tilien jäädyttämisen.

– Venäjä on täysin odottamaton valtio, joka on ryhtynyt avoimesti gangsterivaltioksi. Mielestäni venäläisten kanssa pitäisi aina noudattaa vastavuoroisuuden periaatetta. Olemme sillä tavalla hankalassa tilanteessa, että Suomi tulkitsee omia kahdenvälisiä sitoumuksiaan ja velvoitteitaan hyvin kirjaimellisesti ja tiukasti. Venäjä taas ei noudata mitään tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia. Ja se asettaa Suomen aika lailla altavastaajan asemaan tällaisissa kysymyksissä, Halla-aho arvioi toimittajille.

Halla-aho ei lähtenyt avaamaan tarkemmin, miten vastavuoroisuuden periaatetta pitäisi noudattaa, mutta katsoi ettei kyeessä ole ”kovin vaikeasti hahmotettava asia”.

Mitä tulee Säätytalolla meneillään oleviin hallitusneuvotteluihin, Halla-aho toteaa, että puolueilla ei ole ”ainakaan kovin syviä erimielisyyksiä” ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Halla-aho istuu itse tätä aihetta käsittelevässä reformipöytä seitsemässä, jota johtaa kokoomuksen Elina Valtonen.

– Yksityiskohdista on toki vaihtelevia näkemyksiä, mutta niistäkin on varsin hyvin saavutettu kompromisseja. Ehkä ne mielipide-erot ovat siinä, miten korkealle mitkäkin teemat asettuvat hierarkiassa silloin, kun puhutaan julkisen rahan käytöstä. Puolueilla on vähän vaihtelevia käsityksiä siitä, mnkälaisista asoista leikataan ensimmäisenä ja onko samaan aikaan leikattava juustohöylällä kaikista toiminnoista vai onko jotkut jöäettävä mieluummin leikkausten ulkopuolelle ja sitten jostakin otettava vähän ronskimmala kädellä, Halla-aho arvioi.