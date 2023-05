Ulkoministerin mukaan tilien jäädyttäminen on harkitsematonta

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto avasi tilannetta tiedotustilaisuudessa Venäjän jäädytettyä Suomen edustustojen tilit Venäjällä. Tällä hetkellä tavallinen pankkiliikenne ei toimi, eikä edustustojen tavanomaisia kuluja pystytä pankkitoiminnan kautta tavanomaisesti hoitamaan.

Tilanne voi johtaa siihen, että edustustojen kiinteistöjen vuokrat ja tavanomaiset maksut voivat jäädä maksamatta. Tilannetta voidaan kuitenkin paikata jonkin verran käteisen käytöllä.

Päätös tilien jäädyttämisestä on ministerin mukaan tullut Venäjän keskuspankilta.

– Tilanteessa on kiusantekoa mukana. Ei ole ehkä ajateltu kuinka vakavia seurauksia lähetystöjen toiminnalle on. Ei ole ehkä harkittu tätä asiaa loppuun asti, Haavisto totesi.

Työntekijöiden palkanmaksuun ei pankkitilien jäädyttäminen vaikuta ja ulkoministerin mukaan palkanmaksussa ei tule olemaan ongelmia.

Tilanne on ulkoministerin mukaan erittäin poikkeuksellinen.

– Minun ministerikaudellani vastaavaa ei ole tapahtunut, mutta muita ongelmia on kyllä ilmennyt, Haavisto kertoo.

Ulkoministerin mukaan on mahdoton arvioida onko kyseessä Venäjän vastatoimi jotain tiettyä Suomen päätöstä, kuten Natoon liittymistä vastaan. Haavisto kuitenkin näkee, että Venäjän toimet ovat seurausta Suomen tuesta Ukrainalle sekä sodan tuomitsemisesta. Suomi ei ole ainoa maa Euroopassa, jonka konsulitoimintaan Venäjällä on kohdistettu toimia. Tarkempaa selvitystä muiden maiden tilanteesta ministeri ei kuitenkaan kerro.

Tärkeää tässä tilanteessa on ensitilassa pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta.

– Haluan vakuuttaa, että työntekijöiden turvallisuutta seurataan ja se on meille ykkösprioriteetti. Kaikki uhkaukset, väkivallalla uhkaamiset tai siihen liittyvät tapaukset otetaan erittäin vakavasti. Pyrimme toimimaan niin, ettei turvallisuuteen kohdistu minkäänlaisia uhkia.

Ulkoministerin mukaan tahtotilana on turvata myös Suomessa sijaitsevien Venäjän edustustojen turvallisuus, jotta siellä olevien diplomaattien olo on myös turvallinen. Venäjällä on Suomen Moskovan-suurlähetystön lisäksi Suomen pääkonsulaatti Pietarissa.