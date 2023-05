Junaratojen sabotaasi alkaa jo näkyä hyökkääjän toiminnassa

Venäjän rautatieonnettomuuksien äskettäinen kasvu Ukrainan-vastaisilla raja-alueilla, mikä johtuu tuntemattomien toimijoiden tekemästä sabotaasista, on lähes varmasti aiheuttanut lyhytaikaisia paikallisia häiriöitä Venäjän asevoimien rautatieliikenteelle, arvioi Britannian puolustusministeriö tiedustelukatsauksessaan.

– Vaikka Venäjän rautatiejoukot pystyvät korjaamaan linjat nopeasti, nämä tapaukset lisäävät Venäjän sisäisiin turvallisuusjoukkoihin kohdistuvaa painetta.

Katsauksen mukaan turvallisuusjoukot eivät todennäköisesti pysty täysin suojaamaan Venäjän laajoja ja haavoittuvia rautatieverkkoja hyökkäyksiltä.

Viime viikonloppuna Brjanskin alueella räjähdys suisti junan raiteiltaan. Tiistaina sattui vastaavanlainen tapaus, kun ”tuntematon esine” räjähti Brjanskin alueella Snezhestkajan aseman lähellä suistaen raiteiltaan veturin ja 20 vaunua.

Viime syksyn jälkeen ainakin 66 venäläistä on pidätetty, ja heitä syytetään rautateiden sabotaasista.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 May 2023.

