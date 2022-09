Kansanedustaja Terhi Koulumiehen (kok.) mielestä energiayhtiöltä Fortumilta oli paha virhe myydä sähkönsiirtoverkot ja ostaa saksalaisen energiayhtiö Uniperin osakkeita.

Fortum ilmoitti luopuvansa sähkönsiirrosta vuonna 2013. Sittemmin sähkönsiirto siirtyi uudelle Caruna-yhtiölle. Vuonna 2018 Fortum osti Uniperin osakkeita noin 3,76 miljardilla eurolla.

– Sähkönsiirtoinfrastruktuuri on monopoli, sellaisessa asiakkaat joutuvat maksamaan korkeaa hintaa. Julkispalvelut on keksitty ihan syystä, joskus ne ovat toimiva ratkaisu, Terhi Koulumies tviittaa.

Hänen mukaansa perusinfrastruktuuri ainakin on sellainen julkinen peruspalvelu, joka on ihan ymmärrettävä ja toimiva ratkaisu.

– Siksihän yhteiskunnat ovat aikoinaan syntyneetkin, kun on huomattu, että joitain asioita kannattaa tehdä enemmän yhdessä kuin erikseen.

Oli paha virhe #Fortum 'ilta myydä sähkönsiirtoverkot ja ostaa #Uniper 'ia! Sähkönsiirtoinfrastruktuuri on monopoli, sellaisessa asiakkaat joutuvat maksamaan korkeaa hintaa. Julkispalvelut on keksitty ihan syystä, joskus ne ovat toimiva ratkaisu. #saehkoenhinta #helsinki #kokoomus

— Terhi Koulumies (@terhikoulumies) September 5, 2022