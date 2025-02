Julija Navalnaja Münchenissä: ”Venäjän diktaattori pettää aina”

Kun vangittuna olleen venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin hämäräperäisissä olosuhteissa tapahtuneesta kuolemasta on tullut kuluneeksi vuosi, hänen leskensä Julija Navalnaja ei epäröi nimetä syyllistä.

– Vladimir Putin tappoi hänet. Te kaikki tiedätte tämän. Moni teistä oli itse asiassa täällä, kun se tapahtui, Venäjän oppositioliikkeen keulahahmoksi noussut Navalnaja sanoi Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

– Kulunut vuosi on ollut minulle loputonta tuskaa, mutta myös kovaa työtä, sillä se on ainoa keinoni selviytyä surusta. Haluan tehdä kaikkeni varmistaakseni, että Aleksein kuolema ei ollut turha, vaan veisi lähemmäs hänen tavoittelemaansa voittoa – unelmaa vapaasta, rauhanomaisesta eurooppalaisesta Venäjästä, Navalnaja totesi.

Murhauttamalla Navalnyin Putin pyrki hänen mukaansa tappamaan vapauteen ja demokratiaan uskovien venäläisten toivon, mutta epäonnistui siinä.

Tavatessaan viimeisen vuoden aikana kymmeniä länsimaisia poliitikkoja, toimittajia ja asiantuntijoita Navalnaja kertoi halunneensa edustaa juuri niitä venäläisiä, jotka Kremlin sortokoneisto on pakottanut vaikenemaan.

– Suureksi yllätyksekseni – tai rehellisesti sanoen pettymyksekseni – moni keskustelukumppanini puhui ja käyttäytyi ikään kuin vakuuttuneena kahdesta asiasta: että Putin ei koskaan väisty ja että Venäjä jossain vaiheessa yksinkertaisesti vain katoaa pois. Se kuulosti oudolta, jopa absurdilta, eikö vain?

Lukuisat länsimaat tavoittelevat hänen mukaansa edelleen keskusteluyhteyttä Putiniin ja haluaisivat neuvotella tämän kanssa aivan kuin Putin olisi pysyvä tekijä maailmanpolitiikassa. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana länsi ei ole kyennyt luomaan selkeää ja johdonmukaista Venäjä-strategiaa yhdessä niiden venäläisten voimien kanssa, jotka taistelevat demokratian ja rauhan puolesta diktatuuria ja sotaa vastaan.

– Putin on pian poissa ja Venäjä on pian vapaa. Putinin kanssa ei kannata yrittää neuvotella, ja jos neuvottelisittekin, muistakaa, että hän valehtelee. Hän pettää. Hän muuttaa sääntöjä viime hetkellä ja pakottaa teidät pelaamaan omaa peliään, kuten hän teki vuosi sitten, jolloin vankienvaihtosopimus oli lähellä ja näytti siltä, että Aleksei Navalnyi vapautettaisiin, Navalnaja totesi.

– Jokaisella Putinin kanssa tehtävällä sopimuksella on vain kaksi mahdollista lopputulosta. Jos Putin pysyy vallassa, hän löytää keinon rikkoa sopimus. Jos hän menettää vallan, sopimuksesta tulee merkityksetön, Navalnaja huomautti.

– Sota, jonka Putin omalla päätöksellään aloitti, loppuu sillä hetkellä, kun hän on poissa. Silloin avautuu tilaisuus estää uuden diktatuurin syntyminen Venäjälle, tilaisuus palauttaa Venäjä Eurooppaan. Ikkuna on kuitenkin kapea ja toiminnan on oltava nopeaa. Siksi suunnitelman on oltava valmis, kun hetki lyö.