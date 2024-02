Julia Navalnaja tuli kameroiden eteen: Pysäyttävä viesti Vladimir Putinille

Kuolleeksi väitetyn Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja sanoi lehdistötilaisuudessa Münchenin turvallisuuskonferenssissa Saksassa pohtineensa ensin, tuleeko hän kameroiden eteen vai palaako hän lastensa luo. Navalnaja kertoi miettineensä kuitenkin, mitä Aleksei olisi halunnut hänen tekevän.

– Olen varma, että hän olisi seisonut tällä lavalla, silmin nähden tunteikas Julia Navalnaja aloitti.

– En tiedä pitäisikö meidän uskoa näitä karmeita uutisia. Uutisia, joita saamme vain [Venäjän] viralliselta medialta, koska kuten tiedätte, olemme olleet vuosia tilanteessa, jossa emme voi uskoa Vladimir Putinia ja hänen hallitustaan. He valehtelevat jatkuvasti.

– Mutta jos tämä on totuus, haluaisin Putinin ja koko hänen hallintonsa, ystäviensä ja lähipiirinsä tietävän, että heitä tullaan rankaisemaan siitä, mitä he ovat tehneet maallemme, perheelleni ja miehelleni. Heidät tullaan tuomaan oikeuden eteen, ja tämä päivä koittaa pian.

Julia Navalnaja esitti vetoomuksen kansainväliselle yhteisölle.

– Meidän on seistävä yhdessä ja taisteltava tätä pahuutta vastaan, tätä nyky-Venäjän hirveää hallintoa vastaan. Vladimir Putin on saatettava henkilökohtaisesti vastuuseen kaikesta niistä hirveyksistä, mitä hän on tehnyt maassamme viime vuosina, Navalnaja päätti.

Venäjän viranomaiset tiedottivat tänään Aleksei Navalnyin menehtyneen rangaistussiirtolassa äkilliseen sairastumiseen. Hän oli vielä aiemmin tällä viikolla hyvissä voimissa.